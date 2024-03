Uno degli abiti che non sono certo passati inosservati sul red carpet dei premi Oscar 2024 è quello indossato dall’attrice Jennifer Lawrence e firmato Dior. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Oscar 2024, il vestito Dior di Jennifer Lawrence convince

Ieri c’è stata la cerimonia di premiazione degli Academy Awards, ovvero i Premi Oscar, l’evento cinematografico più atteso ogni anno. Quest’anno a trionfare è stato il film di Christopher Nolan, “Oppenheimer”, che si è aggiudicato ben 7 statuette, tra cui quella come miglior film, migliore regia e quella come migliore attore, ovvero Cillian Murphy. Ottimi risultati anche per il film “Povere Creature!”, che ha portato a casa 3 statuette tra cui quella come miglior attrice protagonista, ovvero Emma Stone. Un pò di delusione per “Barbie“, vincitore di una sola statuetta. Ma, oltre ai premi, gli Oscar sono da sempre l’occasione per le star di sfoggiare abiti haute couture. Il red carpet degli Oscar è infatti quasi come una passerella. Sono state tante anche quest’anno le attrici a sfilare sul red carpet, sfoggiando abiti uno più bello dell’altro. Ma chi ha colpito è stata l’attrice, star della saga di “Hunger Games”, Jennifer Lawrence, con un vestito a pois firmato Dior. La bellissima attrice statunitense era agli Oscar in veste di presentatrice, conquistando tutti con il suo outfit. Il vestito in questione si tratta di un long dress nero, senza spalline e colmo di pois bianchi. A Vogue, quando ha visto l’abito, la Lawrence ha detto le seguenti parole: “quando ho visto l’abito in passerella mi sono innamorata. I pois sono classici e chic.” Il vestito a pois sfoggiato da Jennifer Lawrence è stato realizzato in seta moiré artigianale, ovvero quella tecnica particolare che consiste nella pressatura di alcuni starti di tessuto bagnati sotto il calore, al fine di realizzare un effetto increspatura. Pensate che per la realizzazione di questo vestito ci sono volute ben 1.500 ore di lavoro.

Oscar 2024, il look di Jennifer Lawrence

Come abbiamo appena visto, l’attrice statunitense Jennifer Lawrence ha stupito tutti indossando un vestito a pois firmato Dior durante gli Oscar 2024, a cui ha partecipato in veste di presentatrice. Un abito che ha davvero convinto tutti, arricchito con un bracciale e con una collana di diamanti. La star di “Hunger Games” come beauty look ha optato per tenere i capelli lunghi e sciolti e leggermente ondulati. In fatto di make up, l’attrice si è presentata sul red carpet con una pelle abbronzata da fare invidia e, a ragion di ciò, ha optato per un trucco leggero, con eyeliner felino in grado di risaltare al massimo i suoi occhi azzurri e un rossetto su toni del rosa/nude. Insomma, non ha convinto solamente l’abito sfoggiato da Jennifer Lawrence ma l’intero look dell’attrice è stato assolutamente perfetto.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Oscar 2024, tutti i beauty look più belli visti sul red carpet

Oscar 2024, tutti i look più belli visti sul red carpet