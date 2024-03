Nelle notte tra il 10 e l’11 marzo 2024 c’è stata la cerimonia di premiazione degli Oscar, uno degli eventi più attesi dell’anno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look più belli visti sul red carpet.

Oscar 2024: i look più belli del red carpet

La notte degli Oscar è ogni anno uno degli eventi più attesi anzi, nel mondo del cinema è l’evento per eccellenza. Tantissime le star presenti agli Oscar 2024 che, prima dell’inizio della cerimonia di premiazione, hanno sfilato sul red carpet. Vediamo adesso insieme quali sono stati i look più belli visti sul red carpet:

Emma Stone : tra le più attese, l’attrice di “Povere Creature” si è presentata sul red carpet con una abito firmato Louis Vuitton, ovvero un abito bianco su misura disegnato per lei dal direttore creativo Nicolas Ghesquière e caratterizzato da una rouche in vita.

: tra le più attese, l’attrice di “Povere Creature” si è presentata sul red carpet con una abito firmato Louis Vuitton, ovvero un abito bianco su misura disegnato per lei dal direttore creativo Nicolas Ghesquière e caratterizzato da una rouche in vita. Jennifer Lawrence: anche per l’attrice della saga di “Hunger Games” un abito su misura, realizzato da Dior, brand di cui tra l’altro Jennifer è volto ufficiale. Il vestito in questione è un long dress nero colmo di pois bianchi.

anche per l’attrice della saga di “Hunger Games” un abito su misura, realizzato da Dior, brand di cui tra l’altro Jennifer è volto ufficiale. Il vestito in questione è un long dress nero colmo di pois bianchi. Lily Gladstone: candidata come miglior attrice protagonista per “Killers of The Flower Moon”, si è presentata sul red carpet con un abito senza spalline e con coda quadrata firmato Gucci.

candidata come miglior attrice protagonista per “Killers of The Flower Moon”, si è presentata sul red carpet con un abito senza spalline e con coda quadrata firmato Gucci. Margot Robbie : se c’era chi pensava che potesse anche ieri sera omaggiare Barbie vestendosi di rosa è rimasto deluso, in quanto la bellissima attrice si è presentata sul red carpet con un abito nero con bustier e drappeggi firmato Versace.

: se c’era chi pensava che potesse anche ieri sera omaggiare Barbie vestendosi di rosa è rimasto deluso, in quanto la bellissima attrice si è presentata sul red carpet con un abito nero con bustier e drappeggi firmato Versace. Zendaya: agli Oscar come presentatrice, la star di “Dune” ha indossato un long dress a stampa floreale firmato Armani Privè.

agli Oscar come presentatrice, la star di “Dune” ha indossato un long dress a stampa floreale firmato Armani Privè. Charlize Theron: come Zendaya, agli Oscar 2024 in veste di presentatrice. Da anni volto di Dior, Charlize non poteva che presentarsi sul red carpet con un abito della Maison francese in seta argentato, realizzato su misura per lei da Maria Grazia Chiuri.

come Zendaya, agli Oscar 2024 in veste di presentatrice. Da anni volto di Dior, Charlize non poteva che presentarsi sul red carpet con un abito della Maison francese in seta argentato, realizzato su misura per lei da Maria Grazia Chiuri. Emily Blunt: l’attrice, alla sua prima nomination agli Oscar per il film “Oppenheimer“, si è presentata sul red carpet con un long dress firmato Schiaparelli Couture, colmo di paillettes e con coda lunga e fine.

l’attrice, alla sua prima nomination agli Oscar per il film “Oppenheimer“, si è presentata sul red carpet con un long dress firmato Schiaparelli Couture, colmo di paillettes e con coda lunga e fine. Carey Mulligan: candidata come miglior attrice per il film “Maestro”, l’attrice si è presentata sul red carpet indossando un abito firmato Balenciaga Couture in tulle, con abbinati lunghi guanti neri.

Oscar 2024: il trionfo di “Oppenheimer”

A trionfare agli Oscar 2024 è stato il film di Christopher Nolan “Oppenheimer”, che si è aggiudicato ben 7 statuette, tra cui quella come miglior film e quella come miglior attore protagonista, ovvero l’attore irlandese Cillian Murphy. Successo anche per il film di Yorgos Lanthimos, “Povere Creature!“, che ha vinto come miglior trucco, migliore costumi e miglior attrice protagonista, ovvero Emma Stone. Il film “Barbie” con Margot Robbie e Ryan Gosling invece si è aggiudicato solamente il premio come miglior canzone originale: “What Was I Made For“.

