Nella notte tra il 10 e l’11 marzo 2024 si sono svolti gli Academy Awards, ovvero i Premi Oscar, l’evento cinematografico più importante al mondo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i beauty look più belli visti sul red carpet.

Oscar 2024: i beauty look più belli del red carpet

La cerimonia degli Oscar è l’evento cinematografico più importante e più atteso ogni anno. Prima della cerimonia di premiazione, le star sono solite sfilare sul famoso red carpet, sfoggiando abiti e look da sogno. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i beauty look più belli visti ieri sera sul red carpet degli Oscar 2024:

Emma Stone: era una delle più attese, infatti è stata colei a vincere il premio come miglior attrice protagonista per il film “Povere Creature!“. Sul red carpet si è presentata con un trucco minimal, caratterizzato da un blush luminoso, un ombretto leggero, un eyeliner sui toni del marrone e un rossetto rosa. Per quanto invece riguarda l’acconciatura, l’attrice ha optato per i capelli sciolti lunghi fin sotto le spalle.

Zendaya: agli Oscar 2024 in veste di presentatrice, la bella attrice, star di "Dune", ha scelto un make up elegante, caratterizzato da un ombretto marrone e eyeliner felino. Per l'acconciatura, Zendaya si è presentata con un caschetto con onde e boccoli delicati.

Anya Taylor Joy: trucco leggero per la bellissima attrice, caratterizzato da un rossetto rosa, perfetto sulla sua pelle candida, e da un mascara ad allungarle lo sguardo. I capelli sono lasciati lunghi e lisci.

Margot Robbie: per la protagonista del film "Barbie" un trucco naturale caratterizzato da labbra color nude e un eyeliner nero. Anche lei decide di lasciare i capelli lunghi e sciolti, leggermente ondulati.

Jessica Alba: anche lei ha scelto di lasciare la chioma lunga e, come la Robbie, leggermente ondulata. Per il make up ha optato di giocare sui toni del marrone, con fard e rossetto ocra.

Emily Blunt: l'attrice ha scelto invece di raccogliere i capelli, con uno splendido chignon alto. Anche per lei un make up naturale sui toni dell'oro e rossetto rosa.

Kendall Jenner: anche per lei cappelli raccolti e make up più ricercato, dove spicca un bel rossetto rosso.

Jennifer Lawrence: l’attrice star della saga di “Hunger Games” si è presentata sul red carpet con una pelle super abbronzata. Make up legger caratterizzato da un eyeliner felino. Anche per lei capelli lunghi e sciolti, leggermente ondulati.

Oscar 2024: il trionfo di “Oppenheimer”

Se in fatto di outfit e beauty look sono tante le star ad aver vinto ieri sera, ad aggiudicarsi più statuette quest’anno è stato il film di Christopher Nolan, “Oppenheimer”, con ben 7 riconoscimenti, tra cui miglior film e miglior regia e miglior attore protagonista, ovvero Cillian Murphy. Ottimi risultati anche per il film “Povere Creature!”, che si aggiudica 3 statuette. Delusione per “Barbie” che porta a casa un solo premio, quello per la miglior canzone originale.

Oscar 2024: tutti i look più belli visti sul red carpet

