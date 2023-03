La notte degli Oscar regala discussioni anche per quanto riguarda il vasto mondo della moda. Tra sfilate extra glamour, flash all’impazzata e pose da vere star, c’è chi, la sera di domenica 12 marzo 2023, ha lasciato un po’ di dubbi fashion. Quali sono, allora, i look peggiori del red carpet degli Oscar 2023?

I look “peggiori” degli Oscar 2023

La moda è stata una grandissima protagonista della notte più magica dell’anno, ossia quella degli Oscar 2023. Come sempre i riflettori si sono accesi sui vari défilé delle star, che non hanno perso un solo secondo per sfoggiare tutta la loro personalità anche attraverso gli abiti. Tra chi ha spiccato per eleganza e gusto chic, c’è chi, invece, è stato “etichettato” come “peggior look”, per quanto un look da Oscar possa, effettivamente, essere esteticamente poco appagante.

Tra le varie celebrità che hanno sfilato sul nuovo tappeto degli Academy Awards 2023, alcune hanno un po’ deluso le aspettative. Lady Gaga, ad esempio, è una di quelle. Per quanto in realtà l’abito fosse meraviglioso (un Versace total black con trasparenze nei punti giusti), il pubblico si sarebbe aspettato qualcosa in più dalla regina dell’originalità. L’abito è sicuramente stupendo, ma dalla cantante, dicono, ci si poteva aspettare tutt’altro.

A non avere convinto gli occhi giudicanti del pubblico è stata anche Florence Pugh. L’attrice è arrivata sul red carpet (in realtà champagne) indossando una mantella argentata firmata Valentino Couture abbinata a un paio di pantaloncini neri. Un look vaporoso difficile da non notare, ma forse considerato un po’ too much nell’insieme.

Discorso analogo anche per Melissa McCarthy, che per il suo ingresso agli Oscar 2023 ha scelto un abito in perfetto stile principessa forse un po’ troppo confusionario. Il look è total red, la gonna è vaporosa in tulle e rouges, le maniche lunghe sono a sbuffo e il collo dell’abito è alto. Il risultato, nell’insieme, appesantisce un po’.

Ha fatto discutere molto anche l’abito scelto da Hong Chau. Il modello selezionato dall’attrice è firmato Prada e cade dritto e liscio lungo tutta la silohuette. Fin qui, tutto perfetto, se non fosse per il lungo strascico nero di paillettes che, a detta di molti, stonerebbe di non poco su tutto il look.

Sulla scia del contrasto si inserisce anche Monica Barbaro, che per il suo défilé ha scelto un abito di Elie Saab giocato sul contrasto chiaro-scuro. L’abito è azzurro e con scollo a V, al quale dalla vita si “attacca” una specie di strascico/gonna color borgogna. Il bicolor è fashion, ma il risultato, su di lei, non le rende giustizia.

Si parla spesso dei look delle personalità femminili, ma in realtà anche gli uomini si sono resi protagonisti di fashion look “discutibili”. Tra gli uomini “peggio vestiti”, forse il primo da dovere citare è Harry Shum Jr, che è arrivato davanti ai riflettori con un completo black & white considerato un po’ “versione da notte”: sarà per la parte superiore legata dalla cinta nera come fosse un accappatoio? Elegante sì, ma il pubblico pare non avere pienamente apprezzato il risultato. Criticato anche il look di Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock. L’attore, infatti, sul red carpet degli Academy Awards 2023, ha sfoggiato una giacca cangiante firmata D&G tra il colore pesca e il colore salmone effetto raso che non è stata proprio apprezzata. Nulla da dire, invece, sulla parte inferiore del look.

Gli Oscar 2023 hanno fatto parlare moltissimo: tra nominations, vittorie, performance e moda, i flash si sono divertiti a immortalare di tutto e di più: la magia degli Academy Awards ha colpito ancora.