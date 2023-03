Manca poco alla cerimonia dei premiazione degli Oscar 2023. Quest’anno il famoso red carpet cambierà colore, non più rosso ma color champagne! Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Oscar 2023: il tappeto rosso cambia colore

In questi giorni sono in corso i preparativi per quella che sarà la 95esima edizione dei Premi Oscar. La cerimonia sarà celebrata domenica 12 marzo e si svolgerà a Los Angeles al Dolby Theatre. Nelle scorse ore, sull‘Hollywood Boulevard, è stato anche srotolato il tappeto che, per la prima volta dopo ben sessant’anni, non sarà più di colore rosso, ma di una tinta più chiara, una tinta color champagne. Le ragioni di questo cambio di colore sono tecniche, i responsabili dell’Academy hanno detto che la scelta del color champagne è per ottenere un look “day-to-night“, al fine di avere l’effetto notte anche quando le riprese vengono fatte durante il giorno.

Quando hanno srotolato il tappeto color champagne era presente anche colui che presenterà quest’anno gli Oscar, ovvero il conduttore, comico, attore e produttore televisivo statunitense Jimmy Kimmel, che ha commentato così il cambio di colore:

“Sapete, la gente ci chiede: quest’anno ci saranno problemi? Gesti violenti? Ecco scegliendo un colore chiaro l’Academy ci invita ad avere fiducia: quest’anno non sarà versato sangue“.

Jimmy Kimmel con questa dichiarazione si riferiva a quanto accaduto lo scorso anno durante la cerimonia di premiazione, quando l’attore Will Smith è salito sul palco e ha dato uno schiaffo al presentatore Chris Rock, poiché si era sentito offeso da una battuta di Rock sull’alopecia di sua moglie, Jada Pinkett. Scegliendo il color champagne si cerca di mandare segnali positivi per lo svolgimento di questa attesissima e importantissima serata.

Il tappeto rosso: cos’è

Il tappeto rosso, chiamato red carpet, è una striscia di tappeto rossa che viene dispiegata per terra al fine di indicare il percorso da seguire durante un evento o una cerimonia importante. Sono i VIP a percorrere questo tappeto, anzi il momento nel quale i personaggi famosi sono sul red carpet è di per sé un evento nell’evento, organizzato minuziosamente dagli organizzatori. I fan possono vedere da vicino i propri idoli, chiedere loro un autografo o scattare una foto. I VIP oltre all’opportunità del contatto col pubblico, sul tappeto rosso vengono fotografati da professionisti e intervistati dai giornalisti.

Il red carpet più famoso è senza alcun dubbio quello degli Oscar. Il passaggio delle star del cinema mondiale sul red carpet suscita talmente tanto interesse da essere diventato un programma televisivo a sé stante, trasmesso da varie televisioni del mondo poco prima dell’inizio della cerimonia. Non resta che attendere il 12 marzo per vedere che effetto farà non vedere più le star sul red carpet ma su un tappeto color champagne.

Oscar 2023: quando sono e dove vederli

La cerimonia degli Oscar 2023 si terrà domenica 12 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. In Italia sarà possibile assistere alla diretta nella notte tra domenica 12 marzo e lunedì 13 marzo su Sky e in streaming su NOW.