Al GF Vip Orietta Berti ha svelato per la prima volta di indossare sempre una parrucca e ha anche spiegato perché.

Orietta Berti: la parrucca

La celebre cantante e opinionista del GF Vip, Orietta Berti, ha svelato al GF Vip perché indosserebbe sempre una parrucca: la cantante ha dichiarato di averne collezionate oltre 90 che terrebbe tra le sua residenza italiana e quella di Los Angeles e ha anche spiegato che la parrucca le servirebbe per sentirsi sempre in ordine difronte al pubblico e non abusare dei trattamenti estetici ai capelli, con cui rischierebbe di rovinarli.

In tanti tra i suoi fan sono rimasti stupiti da quanto ammesso dalla cantante e molti hanno confessato di non essersi minimamente accorti, in tutti questi anni, che lei indossasse le parrucche.

Le parole di Sonia Bruganelli

Al GF Vip Orietta Berti si è trovata a lavorare fianco a fianco di Sonia Bruganelli che, nella sua ultima intervista al Maurizio Costanzo Show, ha espresso tutta la sua ammirazione per la celebre collega. “Con Orietta Berti mi trovo benissimo (…) In tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti”, ha dichiarato la conduttrice che, a quanto pare, ha trovato nella cantante una sua nuova amica.

Le due verranno scelte anche per la prossima edizione del GF Vip? In tanti sono curiosi di saperne di più.