Orietta Berti ha lanciato una frecciatina ai vegani. Parlando del consumo di carne all’interno della sua dieta, l’opinionista del GF Vip ha sottolineato che le proteine animali sono necessarie per il benessere dell’organismo.

Orietta Berti: la frecciatina ai vegani

Intervistata dal Corriere di Bologna, Orietta Berti ha parlato della miniserie che la vedrà protagonista, ovvero Una ricetta con Orietta. Si tratta di un format distribuito sui social e promosso dall’assessorato regionale all’Agricoltura dell’Emilia Romagna, che la vedrà discuetere dei prodotti Dop e Igp del suo territorio. Parlando di cibo, l’opinionista del GF Vip non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina ai vegani.

Le parole di Orietta Berti

La Berti, parlando della sua alimentazione, ha dichiarato:

“Io mangio meno carne adesso anche nel rispetto degli animali. Diciamo che mangio l’essenziale. Perché, appunto, non si può mangiare solo frutta e verdura ci serve anche la carne, se vogliamo guardare alla salute”.

Orietta ha sottolineato che, negli ultimi anni, consuma meno carne, ma ha ribadito che le proteine animali sono fondamentali per il benessere dell’intero organismo.

I vegani replicheranno ad Orietta Berti?

Considerando la frecciatina, una domanda sorge spontanea: i vegani replicheranno ad Orietta Berti? Molto probabilmente no, anche perché ha ammesso di consumarla in modo molto limitato per rispetto degli animali.