Il nuovo singolo di Sfera Ebbasta, dal titolo Orange, sta per uscire. Scopriamo il testo e la traduzione.

Sfera Ebbasta: il nuovo singolo Orange



Il 3 aprile Sfera Ebbasta ha condiviso su Instagram degli scatti che lo ritraggono vestito di arancione nel deserto a Dubai, circondato da auto di lusso, lanciando una sfida ai fan. Quando il post sarebbe arrivato a 30.000 commenti lui avrebbe sbloccato il nuovo singolo. I commenti sono stati oltre 60.000 e il 4 aprile ha reso nota la copertina e il titolo del nuovo singolo, Orange, con Luciano, fuori dal 7 aprile.

Sfera Ebbasta: il testo di Orange

[Intro: Luciano]

Yay

Young rich negros, ja

Yeah

Europe connect (Diego, Geenaro), yeah

(So, I’m goin’ to Ghana)

Drru-tu-tu

[Hook: Luciano]

Italian [?], Lambo Urus orange

Blick’ nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Italian [?], Lambo Urus orange

Blick’ nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock 9

Leg dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock 9

Leg dich flach, mach’ Flucht im Porsche

[Strofa 1: Sfera Ebbasta]

Fumo cime che sembrano pop-corn

Lei mi guarda, vuole fare un porno

Dico: “Baby, c’ho un figlio non posso”

Mi risponde che vorrebbe il prossimo (Ahah)

Ventuno grammi, la mia anima pesa meno del pendentе che ho al collo (Paw)

Guardami mentre prеndo il decollo (Pow)

In privato saltiamo i contro– (Paw-paw)

Fumiamo a bordo (Grr)

Giro su una Lambo nera nella via

Te l’avevo detto, ce la farò anch’io

Mio fratello scappa dalla polizia (Bu-bu-bu-bu)

Dentro il bagagliaio tiene qualche chilo

[Ritornello: Sfera Ebbasta]

Soldi viola, money, euro (Grr)

Passano i controlli nella sua di Vuitton

Vroom-vroom se passiamo nel block

Parlando di business quando squilla l’iPhone

[Post-Ritornello: Sfera Ebbasta]

Murciélago, ballo con Cristo, ballo col diablo

Murciélago, [?], euro ventaglio, salvadanaio

E con le [?] mi sembra Cardi, lo muove piano (Grr)

Halo, halo, halo, halo

[Hook: Luciano]

Italian [?], Lambo Urus orange

Blick’ nach vorne, Kickdown [?], leg’ kein Auge

Italian [?], Lambo Urus orange

Blick’ nach vorne, Kickdown [?], leg’ kein Auge

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock [?]

Leg dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock [?]

Leg dich flach, mach’ Flucht im Porsche

[Part 2: Luciano]

Lambo-Trucks präsent auf Street in Italian Ribs (Ih yeah)

Passenger, Street-Baddies mit mir, Auftritt legit (Mwuah)

[?]-Dress, Louis, Chanel, Babygyal auf ?

Travel in Jets, mein Horizont groß, Babygirl auf ?

Show my respect, [?] und immer noch [?]

Selfmade, ich sitz’ in Jeans

Mein Brother [?], don’t fuck with us (Yeah)

P-p-pull up in Milano

P-pull up in Lambos

So [?], pull up with girls

Pull up with bros mit Sfera Ebbasta (Yay, haha, brr, duh-duh-duh)

[Ritornello: Sfera Ebbasta]

Soldi viola, money, euro (Grr)

Passano i controlli nella sua di Vuitton

Vroom-vroom se passiamo nel block

Parlando di business quando squilla l’iPhone

Sfera Ebbasta: la traduzione di Orange

[Intro: Luciano]

Evviva

Giovani ricchi negri, sì

Sì

L’Europa si connette [Diego, Geenaro], sì

[Quindi, vado in Ghana]

Drru-tu-tu

[Gancio: Luciano]

Italiano [?], Lambo Urus arancione

Guarda avanti, calcia avanti, puttana, non buttare via un occhio

Italiano [?], Lambo Urus arancione

Guarda avanti, calcia avanti, puttana, non buttare un occhio

Vroom, vroom, Ferrari straniera

Guarda, la Glock 9

Fatti una scopata, scappa con la Porsche

Vroom, vroom, Ferrari straniera

Guarda, la Glock 9

Fatti una scopata, scappa con la Porsche

[Gancio: Luciano]

Italiano [?], Lambo Urus arancione

Guarda avanti, calcia giù [?], non buttare l’occhio

Italiano [?], Lambo Urus arancione

Guarda avanti, abbatti [?], non dare nell’occhio

Vroom, vroom, Ferrari straniera

Guarda, la Glock [?]

Appiattitevi, fate una corsa con la Porsche

Vroom, vroom, Ferrari straniera

Guarda, la Glock [?]

Scopare, scappare con la Porsche

[Parte 2: Luciano]

Camion Lambo presenti in strada con costolette italiane (Ih yeah)

Passeggero, cattivi di strada con me, aspetto legittimo (Mwuah)

Abito [?]- Louis, Chanel, Babygyal su ?

Viaggiare in jet, il mio orizzonte è grande, baby girl su ?

Mostrare il mio rispetto, [?] e ancora [?]

Mi sono fatto da solo, sono in jeans

Mio fratello [?], non rompere i coglioni (Yeah)

P-p-pull up in Milano

P-pull up in Lambos

Quindi [?], tira su con le ragazze

Pull up with bros with Sfera Ebbasta (Yay, haha, brr, duh-duh-duh)

