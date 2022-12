Odio il Natale è una nuova serie tv natalizia italiana su Netflix, uscita lo scorso 7 dicembre. Una storia divertente e appassionante, arricchita da una colonna sonora scelta con cura. Scopriamo insieme le canzoni della serie.

Odio il Natale: la serie natalizia su Netflix

Odio il Natale è la prima serie natalizia italiana di Netflix. È uscita il 7 dicembre scorso e in poco più di una settimana è diventata il secondo titolo più visto, dopo Mercoledì di Tim Burton, tanto che è stata subito confermata una seconda stagione. In realtà si tratta di un remake italiano della serie norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen. Ogni puntata dura circa 30 minuti, con piccole dosi di atmosfera natalizia, che parla anche delle tanto temute domande dei parenti durante le feste, soprattutto sulla vita sentimentale e sull’eventuale costruzione di una famiglia.

La serie parla di Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, protagonista che non ama il Natale. Una ragazza di 30 anni che si sente particolarmente giudicata durante le feste, perché deve fare i conti con la sua vita, fare il punto della situazione. In realtà, Gianna crede di essere a buon punto, grazie alle sue amiche Titti e Caterina, alla sorella Margherita, e al suo lavoro di infermiera che ama davvero tanto.

Ma il Natale guarda ben oltre. Non gli interessa di amicizia e lavoro, punta soprattutto alla sfera sentimentale, e Gianna un compagno e una famiglia tutta sua non è ancora riuscita ad averla. Così, durante una cena che sembra essere una vera e propria “prova generale”, fa una promessa davanti a tutti, ma soprattutto a se stessa, ovvero quella di arrivare alla cena della vigilia accompagnata. Il problema è solo trovare l’uomo giusto. Avrà 24 giorni per riuscire a capire chi potrebbe fare al caso suo. Una sorta di calendario dell’avvento per trovare l’uomo ideale.

Odio il Natale: le canzoni della serie tv Netflix

Odio il Natale ha anche una perfetta colonna sonora, per rendere l’atmosfera ancora più magica e natalizia. Netflix Music ha pubblicato un album della colonna sonora della serie originale italiana Odio il Natale. L’album contiene una selezione della colonna originale dello spettacolo, composta da Michele Braga (Dogman, Freaks Out, Rose Island, Shadows) ed Emanuele Bossi (Stranezza, Smetto quando voglio – Ad Honorem). Sono incluse anche le canzoni di Bea Sanjust e Marco Guazzone. La colonna sonora è disponibile anche su tutte le piattaforme di streaming, compresa Amazon, a partire dal 9 dicembre 2022. L’album della colonna sonora di Odio il Natale è composta dai seguenti brani: