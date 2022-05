Occhiali da sole da donna 2022: i trend del momento

Quando si pensa all’estate, sono tantissimi gli accessori indispensabili. Dal costume da bagno sino al cappello, passando per la crema solare. Tra i vari accessori, gli occhiali da sole non possono mancare e per la stagione estiva sono tantissime le tendenze e proposte che è possibile trovare in commercio per venire incontro ai gusti di tutte.

Occhiali da sole da donna 2022

Sono un accessorio perfetto per la stagione estiva. Non sono solo un modo per proteggere gli occhi dai potenti raggi del sole, ma anche un accessorio alla moda per impreziosire e migliorare il proprio look. Gli occhiali da sole sono un accessorio che non può mancare per essere trendy e alla moda e sfoggiare look sempre diversi.

Non è mai facile scegliere il modello adatto ed è bene valutare anche la forma del proprio viso in modo da optare per un tipo di occhiale che possa andare bene.

A seconda della forma del viso, vi è un tipo di occhiale che può stare bene. Nel caso di un viso ovale, è possibile puntare su occhiali dalla forma squadrata o arrotondata.

Per un viso rotondo e pieno sono indicate le forme dalle montature squadrate e rettangolari, oltre che particolarmente sottili. In caso di un viso ovale, gli occhiali da sole arrotondati e con le montature spesse sono l’ideale da indossare dal momento che incorniciano il viso.

Oltre al viso, si consiglia anche di considerare l’incarnato della pelle e il colore degli occhi.

In caso di occhi chiari e capelli castani e un sottotono caldo o freddo è possibile scegliere il tipo di occhiale da sole che meglio si adatta. In questo caso, si consigliano occhiali colorati nelle tonalità del nero, il bianco, il verde, il viola, il blu, il rosa o l’argento con lenti che possono variare di sfumatura, come il verde, il grigio, ecc.

Occhiali da sole da donna 2022: trend

Le tendenze 2022, per quanto riguarda gli occhiali da sole da donna, li propongono in tantissime varianti e versioni proprio per venire incontro ai gusti e alle esigenze di ognuna. Si va dai modelli minimalisti ad altri dalle forme eccentriche ed esagerate per chi ama essere al centro dell’attenzione oppure lenti mono e a mascherina.

Il mercato propone anche modelli in stile vintage o retrò con montature oversize o i classici modelli cat eye che piacciono sempre molto. La moda del 2022 prevede un ritorno al passato, allo stile anni 70, vintage con occhiali da sole butterfly. Mescolano funzionalità e gusto personale passando dai modelli estrosi a quelli in stile semplice e sobrio.

Ritornano di grande moda le lenti colorate da abbinare a montature en pendant con colori tipici della stagione estiva, come il rosa, il verde, il giallo, ecc. Alcuni stilisti li propongono in montatura di cristalli impreziositi da lustrini dalle dimensioni ridotte. Un modello mini, ma molto colorato per non passare inosservate nelle giornate estive.

Prada, come si è visto nelle passerelle, propone occhiali da sole dalla forma squadrata molto colorati. Max Mara propone modelli dalle dimensioni maxi con le linee ben definite e curate oppure a forma di farfalla dalla montatura molto fine ed elegante al tempo stesso. Già la scorsa estate erano tornati di grande moda gli occhiali a mascherina che vengono riproposti anche quest’anno.

Occhiali da sole da donna 2022 Amazon

Per trovare il prodotto adatto Amazon ne propone tantissime varianti a prezzi e offerte da non lasciarsi sfuggire. Cliccando la foto si visualizzano tutte le caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori occhiali da sole delle marche più prestigiose che sono tra quelli maggiormente richiesti e gettonati dai consumatori.

1)Ray Ban occhiali da sole da donna

Il celebre marchio di occhiali da sole propone questo modello classico che fonde insieme tradizione e innovazione. Un prodotto di ottima qualità e garanzia, come i molti modelli del marchio. Un modello dai colori brillanti con aste metalliche. Un modello dal design oversize di forma rotonda con ponte morbido. Disponibile nei colori nero, marrone e blu in vendita con il 5%.

2)Calvin Klein, occhiali da sole

Il celebre marchio propone occhiali da sole di colore nero nel modello cat eye, molto amato e di successo. Le lenti sono con filtro CE. Non sono lenti polarizzate, ma forniscono una protezione al 100%. Si tratta di colori vivaci e dagli accenti moderni.

3)Saint Laurent occhiali da sole

Un modello originale di garanzia italiana in metallo con lenti non polarizzate. Un modello cat eye in acetato con custodia e panno in microfibra per la pulizia del prodotto. Sono occhiali da sole alla moda per un look perfetto in ogni occasione e momento. Sono nei colori grigio-nero e havana-verde in sconto con il 29%.

