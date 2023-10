Come abbiamo visto precedentemente nelle sfilate della Paris Fashion Week, il taglio di capelli dominante dell’Autunno 2023 sarà proprio il caschetto. Tanto da aver conquistato anche Monica Bellucci. La diva italiana ha deciso di rivoluzionare il suo look in vista della nuova stagione optando per questo intramontabile haircut.

Monica Bellucci con il caschetto: il nuovo taglio di capelli per l’Autunno 2023

A svelare il nuovo taglio di capelli di Monica Bellucci è stata un’inedita foto scattata sul set del nuovo film drammatico della regista Marjane Satrapi intitolato Paris Paradis, dove l’attrice interpreta la protagonista. Nell’immagine la diva italiana sfoggia un meraviglioso caschetto poco più lungo del mento. Il taglio è caratterizzato da uno styling liscissimo e le punte pettinate verso l’interno. Monica Bellucci, si sa, è amata in tutto il mondo non solo per il suo talento ma anche per il suo immenso fascino. Voi l’avreste mai detto che soltanto pochi giorni fa ha spento ben 59 candeline? Nonostante l’età che avanza, continua a rappresentare l’emblema delle bellezza mediterranea. E con questo taglio ancora di più. Il caschetto è in grado di valorizzare i suoi lineamenti e le dona particolarmente.

Il caschetto di Monica Bellucci è il taglio di capelli per l’Autunno 2023

Ormai è risaputo, almeno una volta nella vita ogni donna cede all’amatissimo caschetto. Merito sicuramente della sua versatilità. Grazie alle sue mille sfaccettature, infatti, si adatta ad ogni tipologia di viso e chioma. Per chi ha i capelli molto fini, questo taglio permette di donare maggiore volume alla chioma. Per chi invece ha i capelli mossi o ricci, è ideale per definire la vaporosità dei boccoli. Può essere portato con o senza frangia, con la riga centrale o laterale, la scelta è davvero infinita. Non solo. Il caschetto è una pettinatura molto pratica e facile da gestire. Per lo styling, infatti, non c’è bisogno di spazzole, ferro, piastra o piega: basta un leggero tocco di spray anti cresco sui capelli bagnati, un’asciugatura naturale, ed il gioco è fatto. Un haircut elegante, sensuale e ed estremamente sofisticato a cui è veramente difficile resistere. Se siete ancora indecise sulla vostra prossima acconciatura, forse è il momento di valutare il taglio corto. Correte a prendere un appuntamento dal parrucchiere, il caschetto sarà il taglio più in voga dell’Autunno 2023!

