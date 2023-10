Il cambio di stagione porta con sé non solo un rinnovo del guardaroba, ma anche la voglia di sperimentare con nuovi tagli di capelli. Le nuove tendenze ci offrono una vasta gamma di haircut da poter scegliere: tagli medi, tagli a caschetto e tanto altro. Ma puntualmente, poco prima di andare dal parrucchiere, arriva sempre la fatidica domanda: taglio drastico o no? Sicuramente anche tu sei indecisa tra capelli lunghi o corti, ma non temere. La risposta non è mai stata così semplice: il nuovo filtro virale sulla piattaforma social Tik Tok ti dice quale taglio fa al caso tuo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Capelli lunghi o corti? Il nuovo filtro virale su Tik Tok

Tik Tok rappresenta uno dei social più amati e utilizzati degli ultimi anni, in particolare dalla generazione Z. Non è un caso che la celebre piattaforma social sia nota soprattutto per la sua capacità di lanciare di continuo numerosi trend. Ricordate l’hair theory? Qualche mese fa ha letteralmente spopolato sulla piattaforma social. Il trend consisteva nel vedere, attraverso un filtro generato dall’app, quale acconciatura si abbinasse meglio al nostro viso. Tuttavia, si sa, il mondo dei media ha un evoluzione continua, e i trend cambiano velocemente. Recentemente, infatti, l’hair theory ha lasciato spazio ad un nuovo filtro, ancora più accurato. Si intitola 2.25 Hair Lenght Filter ed è stato inventato dalla content creator CescaLiu. Questo nuovo filtro è in grado di stabilire se si sta meglio con i capelli lunghi o corti. Inutile dirlo, è andato fin da subito virale. Tanto da essere stato utilizzato già da oltre 45 milioni di utenti.

Capelli lunghi o corti? Ecco come funziona il nuovo filtro virale su Tik Tok

Ma come funziona? A rivelare la lunghezza di capelli migliore per il proprio viso è semplicemente un numero. Una volta inserito il filtro, se compare un numero maggiore a 2.25 probabilmente ti donano di più i capelli lunghi,

se invece il risultato è un numero inferiore a 2.25 vuol dire che dovresti optare per un taglio corto. Questo numero ben preciso nasce dalla regola dei 2,25 pollici. Ne avete mai sentito parlare? Si tratta di un metodo ideato dal famoso parrucchiere John Frieda. Secondo l’hairstylist, misurando con un righello e una matita la distanza fra il lobo di un orecchio e la mandibola è possibile capire qual è il taglio che più si adatta alla forma del proprio volto. Un metodo che richiede sicuramente più tempo. Ma con il nuovo filtro virale su Tik Tok in pochi secondi puoi scoprire facilmente se tagliare o meno i capelli. E tu, l’hai già provato? Sei team capelli lunghi o team capelli corti?

