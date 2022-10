Nuova collezione Calzedonia: la linea autunno-inverno sfoggia colori e pattern audaci e divertenti

La nuova stagione è alle porte e con il suo arrivo ognuna di noi sente l’estremo bisogno di cambiare e rinnovare il suo armadio. Iniziamo a guardarci intorno alla ricerca dei capi e degli accessori che domineranno la scena quest’anno, cerchiamo tendenze e must-have da portarci dietro per l’intera stagione, per rimanere sempre al passo con la moda, senza rinunciare al comfort di un abbigliamento caldo ed accogliente. Entra in gioco uno dei brand più conosciuti ed amati dalle donne, le novità del catalogo Calzedonia di quest’anno non si fanno più aspettare, l’attenzione della sua nuova linea si focalizza su leggins e collant di ogni tipo, modelli versatili, fashion, casual o sportivi, adatti a qualsiasi occasione.

Non sarà più così complicato scegliere il giusto outfit per l’ufficio al mattino, un paio di collant caldi e comodi, dei pantaloni o jeans a palazzo, accompagnati da una camicia bianca o un blazer oversize e il gioco è fatto! Anche per la linea bambini il brand in questione ci propone calze e collant divertentissimi con stampe di cartoni animati, strass e pois. Vediamo le collezioni di questa nuova linea autunno-inverno!

Ultime novità linea donna: i modelli di tendenza per un look iconico

Come tutti gli anni Calzedonia propone nei suoi store, fisici ed online, collezioni che comprendono una vasta gamma di prodotti, tra cui jeans, pantaloni, jogger e molto altro. Per questa stagione tra le novità più amate troviamo infiniti modelli di leggins e collant autunnali, il cozy style la fa da padrone! La comodità viene messa al primo posto grazie all’utilizzo di materiali di altissima qualità ad un prezzo alla portata di tutti, i colori e le fantasie non sono da meno, attirano l’attenzione di celebrità e personalità importanti del mondo della moda e dello spettacolo, che ripropongono look interessanti ed iconici indossando le nuove proposte firmate Calzedonia.

Tra gli outfit più indossati dalle star sono tantissimi i modelli riproposti in casa Calzedonia, i leggins con le staffe ad esempio, l’effetto pelle con interno imbottito, perfetto per la stagione invernale, le stampe classiche come il tartan, pied de poule e principe di galles. Per combattere il freddo, inoltre, i collant acquistabili presenti nella nuova collezione vanno dai 20 ai 100 denari, così da poter indossare gonne e vestiti senza patire il freddo; infine, i modelli termici sono senza dubbio il must invernale, per rimanere al caldo nelle giornate fredde e piovose.

Linea bambini e neonati: Capsule Collection Disney e non solo

Per la collezione dedicata ai più piccoli, Calzedonia non si fa mancare leggins, collant e calzini con stampe graziosissime! Modelli ispirati ai più bei cartoni animati Disney, dagli Aristogatti, La Carica dei 101, Lilly e Vagabondo al Piccolo Principe; la vestibilità dei loro capi è ottima, i materiali sono morbidi ed elasticizzati, prodotti per il 78% direttamente negli stabilimenti Calzedonia, per diminuire l’impiego di energie e dunque ridurre l’impatto ambientale.

Calzedonia è costantemente alla ricerca di prodotti che possano soddisfare le esigenze di tutti, si occupa di realizzare capi per ogni età del vostro bimbo, partendo dalla collezione neonato volta a prendersi cura dei più piccoli, collant, calzini antiscivolo e ciabattine comode e calde.

Calzedonia4tomorrow: uno sguardo verso l’ambiente

Calzedonia anche quest’anno si impegna nel garantire ai suoi clienti dei prodotti di ottima qualità, occupandosi allo stesso tempo di salvaguardare l’ambiente, attraverso una collezione del tutto eco-friendly per un futuro sostenibile. Questa missione viene attuata grazie all’impiego di materie prime rigenerate, lavorate attraverso processi a basso impatto ambientale in grado di ridurre il consumo di acqua e le emissioni di CO2. Tra le iniziative sostenibili, oltre alla linea eco, Calzedonia elimina definitivamente buste ed imballaggi in plastica introducendo delle shopping bag ottenute da materiali riciclati, con carta certificata FSC.

Progetto sociale: per un cambiamento concreto

Calzedonia si adopera anche in ambito sociale dando voce alla Fondazione San Zeno, con l’obbiettivo di offrire concrete possibilità a chi vive situazioni di difficoltà. A sostegno di quest’ iniziativa, ogni anno, nei mesi di ottobre e novembre, in tutti gli store Calzedonia Italia viene attivata una campagna di raccolta fondi: se il cliente decide di aderire il 3% della sua spesa complessiva viene donato alla Fondazione San Zeno, per sostenere donne, giovani, bambini e categorie fragili, con progetti educativi e lavorativi in tutto il mondo.