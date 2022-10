Le temperature stanno iniziando a cambiare e una volta abbandonate t-shirt-camicette smanicate e vestiti legegri, è giunto il momento di dare una svolta al proprio guardaroba, soprattutto se si parla di lavoro.

Ed ecco che tornare in ufficio può essere anche un modo divertente di esprimere se stessi e se stesse attraverso capi chic ma anche casual: chi ha detto che non si possa essere alla moda anche davanti a un computer?

Look da ufficio per l’autunno-inverno 2022-2023

Smart working o presenza in ufficio, l’idea di alzarsi al mattino e decidere che cosa indossare può essere il primo passo verso un buon inizio di giornata. L’idea è proprio quella di abbinare capi di abbigliamento che possano valorizzare la silhouette e farci sentire a nostro agio, ma è anche quella di sentirci in ordine, chic ma comunque comode anche a lavoro.

Non a caso, infatti, la moda per l’autunno-inverno 2022-2023 punta proprio a uno stile raffinato e comodo, sia per le donne, sia per gli uomini.

Se siete amanti dell’oversize, sappiate che la stagione fredda si affida completamente a tale mood: sì a completi giacca e pantalone super over e dai colori neutri (ma non solo). In questo modo avrete la piena libertà dei movimenti e non vi sentirete “costrette” mentre lavorate al computer!

Assolutamente sì alla camicia bianca, altro must have da ufficio diventata evergreen per eccellenza. In cotone, di seta o in popeline, la camicia rimane il pezzo da avere obbligatoriamente nel guardaroba durante tutto l’anno, a maggior ragione quando si tratta di ufficio! Potete abbinarla a un blazer oversize o indossarla sotto maglioncini caldi o, perché no, abbinata a gilet, altro pezzo forte per l’inverno!

Ritorna anche la moda scozzese, seppure in dose minore: per l’ufficio prediligete tinte unite, più semplici da accostare e in grado di regalare risalto, in caso, a qualche pezzo più “sgargiante”.

Se invece volete abbandonare per un attimo i pantaloni ampi e volete puntare a un look più chic, scegliete gonne midi e/o maxi: sono perfette per il contesto lavorativo e abbinabili a qualsiasi altro capo! Non per forza di taglio largo, le gonne per l’ufficio nella nuova stagione invernale possono anche essere più aderenti: occhio solo alla lunghezza! Siete in dubbio sul tessuto? La moda autunno-inverno 2022-2023 grida leather da tutte le parti: scegliete una gonna in similpelle per dare un tocco più rock al vostro outfit e abbinatela a un maglioncino semplice tinta unita in contrasto: la perfezione!

E sopra? Che cosa scegliere? Cappotti, trench e blazer di ogni tipo, anche extra colorati!

Non vi resta che divertirvi e scegliere ciò che maggiormente vi rappresenta: andare a lavoro non sarà mai stato così cool.

E l’uomo? Che cosa può indossare in ufficio per l’autunno-inverno 2022-2023?

Anche l’uomo che torna in ufficio non rinuncia alla moda; camicia bianca o azzurra, giacca, cravatta o t-shirt abbinata a un contrasto elegante. Il businessman per eccellenza non rinuncia all’eleganza ma punta anche al comfort: sì ai completi tinta unita (il blu scuro va per la maggiore), ma non si disdegnano tonalità più chiare come il beige, da abbinare in contrasto a capi più scuri, in modo da creare quel giusto sbalzo cromatico che conferisce eleganza ma rimane comunque casual.

Sì al velluto, sì ai cappotti ton sur ton, con l’abbandono di colori sgargianti e troppo fluo. Come per le donne, anche l’uomo può spezzare il look con un gilet, considerato il capo più sexy e alla moda dell’inverno 2022-2023. Pullover a girocollo e dolcevita rimangono fissi in ogni guardaroba d’ufficio maschile, mentre ai piedi si punta al modello stringate e si lasciano da parte, almeno per le occasioni più formali, le sneakers da tutti i giorni.

L’autunno-inverno in ufficio non è mai stato così fashion: lasciatevi ispirare, al resto ci penserà la vostra personalità.