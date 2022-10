Collant autunnali: le tendenze e i modelli

In autunno, complice i primi freddi e temperature basse, è bene pensare a coprire le gambe che possono essere a rischio di colori. Per proteggerle, i collant autunnali da indossare con vestiti o gonne sono la scelta migliore. Scopriamo le ultime tendenze e su quali modelli puntare per sfoggiare le gambe.

Collant autunnali

In questo periodo dell’anno, per ogni donna si presenta il problema di quale collant per l’autunno scegliere da indossare con gonne o abiti. La scelta dipende, non solo dal tipo di abito o gonna, se è per una occasione elegante oppure semplice, ma anche dal proprio fisico. Bisogna sceglierli in base al proprio corpo in modo che possano stare bene.

Per delle gambe robuste e caviglie sottili, è meglio optare per un prodotto di colore scuro e che sia coprente in modo da minimizzare i difetti e le imperfezioni.

In questo modo, si aiuta anche a snellire la gamba e inoltre, è un collant adatto per abiti scuri e monocolori. In caso di abiti chiari, il color carne va bene, ma non deve essere troppo nude.

Per occasioni importanti ed eleganti come cene di lavoro o anche ricevimenti, meglio puntare su collant autunnali che siano coprenti da 15-20 denari circa che donano il giusto tocco di eleganza e di bon ton.

Ci sono poi collant lavorati o a fantasia che si adattano ad altre occasioni e momenti della giornata o serata.

Il collant nero, come al solito, è considerato il migliore per tutti gli abiti, anche perché molto elegante e versatile, a prescindere dal capo. Molto importante poi sceglierli della taglia giusta in modo che calzino bene. Nella scelta del collant autunnali è bene fare attenzione anche al materiale che sia adatto per la stagione.

Collant autunnali: tendenze 2022

Per quanto riguarda i collant autunnali, sono diverse le tendenze che propongono marchi come Calzedonia o Intimissimi che sono dei veri e propri leader del settore. Sono davvero tante le novità nella collezione di Calzedonia. Si va dai classici a rete a quelli a effetto parigina passando per i modelli a fantasia in modo che ognuna possa scegliere quello più adatto.

Calzedonia e Intimissimi propongono dei collant molto velati dall’effetto nude adatti per delle scarpe senza punta. In caso di abiti attillati o aderenti, il modello in tinta nera la riga posteriore sono adatti anche per taglie forti in quanto modellano la silhouette. Sono poi diverse le fantasie, come il maculato, ma anche lavorati con disegni particolari.

Sono anche proposti modelli ad alta coprenza per coloro che soffrono particolarmente il freddo e si trovano in tinta unita. Per quanto riguarda il tessuto, può essere in cashmere con modello lavorato a coste o con garzatura interna ed effetto termico per le più freddolose per tenere le gambe al caldo, ma con un tocco di stile.

Tra i collant autunnali, si propongono anche modelli a rete con stampe geometriche oppure a pois o nei colori particolarmente accesi e intensi per contrasto con la stagione. Non mancano poi i modelli nude o dal colore nero, magari arricchiti da dettagli maggiormente ricercati e glamour. Ci sono anche calze più corte in tinta unita.

Collant autunnali Amazon

Sono di vario tipo e disponibili in diverse promozioni e offerte sul noto e-commerce Amazon. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. La classifica qui sotto presenta i migliori modelli di collant autunnali da donna tra quelli molto apprezzati e desiderati accompagnati da una descrizione di ogni articolo.

1)Zihua collant semiopachi autunnali

Sono in cotone trasparente semilucidi da 40 denari per una vestibilità e un confort comodo. Si adattano alla vita senza pizzicare e godono di buona elasticità. Presentano un design a punta chiusa, quindi adatti per la stagione autunnale. Sono disponibili nei colori nero, marrone e bordeaux.

2)Collant termici autunnali

Un paio di collant termici adatti sia per l’autunno che la stagione invernale. Di colore grigio e adatti per qualsiasi occasione: dal lavoro allo shopping sino alle serate eleganti. Un modello termico che protegge dalle basse temperature.

3)Falke twisted collant donna

Un collant a rete che si caratterizza per un motivo grafico a legamento in tulle. Molto fine e trasparente, adatto a scarpe come le décolleté o le ballerine. Un modello adatto per il matrimonio o lavoro e non pizzica. Ottima la vestibilità. Disponibile nei colori blu, nero e verde.

Ai collant autunnali, anche i migliori mocassini da abbinare per un outfit adatto al periodo.