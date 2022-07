Dopo aver subito un delicato intervento per via di una gravidanza extrauterina, Guenda Goria ha svelato perché lei e il fidanzato Mirko Gancitano hanno deciso di rimandare le loro nozze a data da destinarsi.

Guenda Goria: le nozze saltate

Negli ultimi giorni Guenda Goria ha dovuto subire un delicato intervento per via di una gravidanza extrauterina.

A seguire la figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta ha svelato i motivi per cui lei e il fidanzato Mirko avrebbero deciso di rimandare a data da destinarsi le loro nozze. “Mirko vorrebbe accelerare e sposarci già quest’autunno, ma io preferirei aspettare la prossima primavera, considerando che quest’estate dovrò stare completamente a riposo. È più probabile che ci prenderemo un altro po’ di tempo”, ha dichiarato Guenda nelle sue stories, e ancora: “Ora ha molta paura a partire per lavoro e lasciarmi sola, perché quando sono stata male non c’era.

Vedermi soffrire senza poter fare niente non deve essere facile per lui”.

La coppia è molto unita e affiatata e in tanti tra i loro fan sono in attesa di sapere quando, finalmente, diventeranno marito e moglie.

L’intervento

Nei giorni scorsi Guenda ha accusato un malore ed è stata portata d’urgenza in ospedale. Lì i medici hanno appurato che avesse avuto una gravidanza extrauterina, e le hanno consigliato di operarsi il prima possibile.

Nell’intervento una delle tube dell’ex gieffina è stata asportata. Guenda ha cercato comunque di mostrarsi con il sorriso sui social e ha dichiarato di non voler perdere la speranza di avere presto un figlio suo.