Guenda Goria è stata nuovamente ricoverata in ospedale a causa di un malore che l’ha colta mentre era a casa. La figlia di Maria Teresa Ruta si è mostrata al pronto soccorso e ha parlato apertamente delle sue condizioni di salute.

Guenda Goria ancora in ospedale

Ancora problemi di salute per Guenda Goria. Lo scorso 17 luglio è stata ricoverata in ospedale a causa di una gravidanza extrauterina. La figlia di Maria Teresa Ruta non sapeva di essere incinta ed è stato uno schock. Operata d’urgenza, sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio. Eppure, Guenda ha dovuto subire un altro intervento per la rimozione di una tuba. Dimessa dall’ospedale, stava pian piano recuperando le forze, ma un nuovo malore l’ha costretta a recarsi al pronto soccorso.

Le parole di Guenda Goria

Ad annunciare di essere tornata in ospedale è stata la stessa Guenda, tramite una serie di Instagram Stories. La Goria ha dichiarato:

“Sono tornata a trovare i miei amici del pronto soccorso. Oggi non sto benissimo e aspetto un check”.

La fidanzata di Mirko Gancitano è stata costretta a tornare in nosocomio perché, da ore, accusava forti dolori al basso ventre.

Come sta Guenda?

Anche se non è tornata a parlare dei suo problemi di salute sui social, sappiamo che Guenda è stata dimessa dall’ospedale. Nelle sue Stories, infatti, la Goria si è mostrata al trentesimo compleanno del fratello Gian Amedeo.