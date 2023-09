Un volto noto sarebbe stato escluso da un programma Mediaset. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Noto personaggio escluso dal programma Mediaset: di chi si tratta?

Nei giorno scorsi hanno cominciato a circolare diverse voci che vedrebbero uno dei volti noti del programma di Maria De Filippi, ovvero “Uomini e Donne“, escluso. Sarebbe una vera e propria rivoluzione visto che il personaggio in questione è una delle colonne portanti del programma stesso da tantissimi anni. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Gianni Sperti. A far circolare le voci di una possibile esclusione di Gianna Sperti è stata Ida Platano, la dama di “Uomini e Donne“, che da mesi è uscita dal programma assieme ad Alessandro Vicinanza. Ida, all’interno di una delle sue storie condivise su Instagram, si è lasciata sfuggire che, durante la registrazione del programma del giovedì a venire, ci sarebbe stata una grande sorpresa. I fan hanno subito pensato che Ida sarebbe stata la nuova opinionista al posto di Gianni Sperti, visto che Tina Cipollari aveva già confermato che ci sarebbe stata anche quest’anno. Lo stesso Gianni Sperti a Fanpage aveva detto le seguenti parole: “se le cose sono cambiate in questi giorni non posso saperlo. Mi dispiacerebbe non essere riconfermato, sono anni che ne faccio parte e sono molto legato a Maria De Filippi e a tutto lo staff, ma non mi sorprenderebbe se le cose andassero male”.

Uomini e Donne: Gianni Sperti ci sarà?

Dopo la storia pubblicata su Instagram da Ida Platano e le parole di Gianni Sperti, in molti hanno ipotizzato che quest’ultimo non avrebbe più fatto parte del programma “Uomini e Donne”. C’era quindi molta attesa per la registrazione della prima puntata del programma ma, le persone presenti nel pubblico, hanno fatto sapere che Gianni Sperti era presente insieme a Tina Cipollari, mentre Ida Platano non c’era. Il pericolo quindi di non vedere più uno dei volti più noti del programma di Maria De Filippi è stato scongiurato per la gioia dei tanti fan dell’ex ballerino pugliese.

Nel corso della trasmissione sono stati inoltre presentati i nuovi tronisti, due ragazzi e una ragazza, Manuela Carriero, che aveva partecipato un paio di anni fa a” Temptation Island”, in coppia con Stefano Sirena. Restando in tema “Temptaion Island“, in studio si sono viste anche due coppie scoppiate quest’anno nel corso della trasmissione, ovvero Perla e Mirko e Francesca e Manuel. Francesca tra l’altro è stata indicata da molti come possibile tronista, Maria De Filippi ne ha proprio parlato durante la registrazione, spiegando però che Francesca non è ancora pronta sentimentalmente per salire sul trono, magari più avanti, una volta che Manuela avrà fatto la sua scelta.

Durante la registrazione non erano invece presenti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, il primo non molto amato dalla maggior parte del pubblico, anche se sembra improbabile che sia stata la redazione ad escluderlo.

Gianni Sperti comunque farà ufficialmente parte anche quest’anno in veste di opinionista a “Uomini e Donne“, accanto a Tina Cipollari e Tinì Cansino.