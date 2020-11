“No Maria, io esco!”. Questa frase è diventata ormai uno dei meme italiani più celebri del 2020. Pronunciato da Tina Cipollari durante il programma televisivo “Uomini e donne” lascia immaginare anche a chi non l’ha conosce com’è il suo carattere.

Focosa, decisa e a volte impulsiva, l’opinionista italiana è diventata lo spirito guida di molti amanti del trash.

Chi è Tina Cipollari

Tina Cipollari, all’anagrafe Maria Concetta Cipollari (Viterbo, 14 novembre 1965), è un personaggio televisivo italiano.

Debutta nel mondo della televisione italiana nel 2001 come corteggiatrice al programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Qui diventa in seguito tronista e diventa un personaggio iconico attraverso il carattere frizzante e i look appariscenti. Per questo la conduttrice di Canale 5 le ha proposto di rimanere in veste di opinionista.

Il successo con i programmi televisivi

Oltre alla già nota presenza fissa da Maria De Filippi, negli anni 2000 viene invitata a due edizioni di “Buona Domenica” con Maurizio Costanzo.

Nel 2004 si sposta anche in Rai per partecipare al programma di Antonella Clerici “Il ristorante”, reality show in cui la Cipollari si classifica seconda.

Dopo la sua partecipazione al programma viene spesso invitata in talk show quali “Domenica in” o “La vita in diretta”.

Dopo aver condotto un programma minore, “VipMania”, decide di prendere una pausa dalla televisione per dedicarsi ai figli che stavano crescendo.

Si riavvicina poi al mondo della televisione riprendendo le collaborazioni in Mediaset con Maria De Filippi e con il marito della conduttrice al “Maurizio Costanzo Show”.

Vita privata dell’iconica opinionista

Il primo vero amore Tina lo incontra al programma che l’ha resa nota. Conosce Chicco Nalli, detto Kikò, e nel 2005 è pronta a sposarsi.

Con lui ha i suoi tre figli maschi, Mattias, Francesco e Gianluca e vive una vita famigliare serena fino al 2018 quando decidono di separarsi.

La rottura non è stata semplice, ma la Cipollari è riuscita a rimettersi presto in carreggiata incontrando un uomo con cui intraprende una passionale relazione amorosa: Vincenzo Ferrara.