Ida Platano è una delle dame di Uomini e Donne più conosciute e amate dal pubblico. Ha coinvolto tutti con la sua tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ma da poco è uscita dal programma con Alessandro Vicinanza.

Ida Platano: vita privata e lavoro

Ida Platano è nata nel 1982 in Sicilia, sotto il segno dell’Ariete. Si è trasferita a Brescia quando era molto giovane, per trovare lavoro e per seguire il suo amore di gioventù. I genitori, però, non avrebbero mai permesso che se ne andasse di casa e vivesse con un uomo senza sposarsi, per questo è convolata a nozze quando aveva solo 18 anni. Un matrimonio durato dieci anni. All’età di 30 anni Ida Platano è rimasta incinta di un uomo che stava frequentando, ma lui ha deciso di non interessarsi del bambino per cui la donna ha portato avanti la gravidanza da sola e ha iniziato a prendersi cura del piccolo Samuele.

Ida ha sempre dichiarato che la decisione di crescere da sola suo figlio è stata una delle migliori che abbia preso nella sua vita e, nonostante le difficoltà e i sacrifici, se l’è sempre cavata alla grande. L’ex dama del Trono Over lavora come hair stylist e influencer. È la proprietaria del negozio e salone di parrucchiera Maison Glamour che si trova in provincia di Brescia. Grazie alla partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island, è diventata anche un influencer molto seguita, con collaborazioni come promoter e testimonial di vari brand di moda e cosmetici.

Ida Platano: il percorso a Uomini e Donne dal 2020 al 2022

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne nel 2020, per rimettersi in gioco. Ha assistito al siparietto tra Riccardo e Roberta, che erano tornati in studio e litigavano per gli stessi motivi per cui lui litigava con Ida. Nell’edizione successiva è uscita con Graziano Amato e poi si è avvicinata a Marcello Messina, con cui le cose subito andavano molto bene. La donna ha poi messo in dubbio l’interesse di lui dicendo che lo vedeva frenato e la loro relazione è finita. In seguito Ida è uscita con Diego, con cui era pronta ad uscire dal programma, cosa che non ha fatto perché lui si è tirato indietro. A gennaio è uscita con un cavaliere di nome Andrea, con cui è finita perché lei non provava abbastanza interesse, dopo il quale ha iniziato ad uscire con Alessandro Vicinanza. Con lui le cose andavano molto bene, ma il problema era la distanza, che li portava spesso a discutere. Ida ha chiuso la relazione quando Alessandro le ha detto di non sentirsi innamorato. Ad aprile è tornato in studio Riccardo Guarnieri e i due hanno avuto modo di confrontarsi, mentre la donna conosceva altri cavalieri per poi rendersi conto di provare ancora qualcosa per il suo ex. Ad una settimana dalla fine del programma Ida voleva riprovarci con Riccardo. I due sono usciti, ma lui aveva i soliti dubbi e tutto è finito. Nell’edizione in corso ci sono stati diversi confronti con Riccardo. Intanto, Alessandro è uscito con Roberta Di Padua, ma si è reso conto di essere innamorato di Ida e i due sono usciti dal programma insieme.

La storia tra Ida e Riccardo

Ida e Riccardo si sono innamorati nello studio di Uomini e Donne e hanno appassionato il pubblico con la loro storia. Sono usciti dal programma ma le cose non sono andate bene. Abitavano lontani e Riccardo non riusciva a decidersi su un eventuale trasferimento e non le dava abbastanza conferme. Hanno partecipato a Temptation Island per mettersi alla prova e dopo alcuni “drammi” sono usciti dal programma insieme. Dopo questa esperienza sono tornati a Uomini e Donne e si è scoperto che Riccardo continuava a sentire la single conosciuta a Temptation Island. La coppia aveva sempre più incomprensioni e hanno deciso di allontanarsi. Ida è uscita con Armando Incarnato e Riccardo con Roberta Di Padua. Dopo un po’ di tempo Ida ha lasciato il programma, ma Riccardo l’ha richiamata e le ha chiesto di fidanzarsi, con tanto di anello. I due sono usciti insieme nel programma e fino al 2020 tutto andava bene. Dopo il lockdown si sono di nuovo lasciati, Riccardo è tornato in trasmissione e Ida gli ha fatto riavere l’anello di fidanzamento. In seguito anche lei torna in studio ma continuano a litigare, nonostante sembra ci sia sempre sentimento. Nel 2020 progettavano di sposarsi ma hanno dovuto rimandare i piani a causa del Covid. Durante il lockdown hanno vissuto insieme a casa di Ida, con il figlio Samuele. Ora hanno definitivamente chiuso e la Platano è fidanzata con Alessandro Vicinanza.