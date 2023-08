Scopriamo tutti i dettagli sulla nuova tronista di Uomini e Donne, Manuela Carriero, compresa la sua età, l’infanzia difficile e la partecipazione a Temptation Island. La giovane donna ha avuto una vita particolarmente complicata.

Uomini e Donne, tutto sulla nuova tronista Manuela Carriero: età e Temptation Island

Nella prima registrazione della nuova edizione di Temptation Island, che si è tenuta giovedì 24 agosto 2023, sono stati presentati ufficialmente i nuovi tronisti. I loro video di presentazione sono stati condivisi sui social network dalla trasmissione. Tra di loro troviamo Manuela Carriero, un volto noto grazie alla partecipazione a Temptation Island 2021. Manuela era entrata fidanzata con Stefano Sirena, con cui aveva una storia tormentata. Durante la permanenza nel programma ha conosciuto il tentatore Luciano Punzo, che ha anche partecipato al Grande Fratello Vip 2022, e si è innamorata. La coppia è rimasta insieme qualche anno, per poi dividersi. Manuela è pronta per cercare l’amore a Uomini e Donne. Manuela Carriera ha 34 anni ed è nata a Brindisi. La donna, nel video di presentazione, ha deciso di esprimersi attraverso una lettera scritta da lei. Ha rivelato che dopo la fine della sua relazione si è trasferita a Roma. Si è descritta come una donna introversa, sensibile, timida e molto romantica. Tra le sue grandi passioni ci sono i film romantici, i libri d’amore, il ballo, la cucina e il canto. Maria De Filippi ha deciso di darle questa occasione di trovare l’amore vero, sperando che il suo percorso riesca finalmente a portarla verso la felicità.

Manuela Carriero nuova tronista: la sua infanzia difficile

Manuela Carriero ha condiviso anche i dettagli inediti della sua infanzia e dei problemi molto gravi che hanno colpito la sua famiglia e influenzato il suo percorso di crescita. “La mia vita non è stata facile. Vengo da una famiglia problematica e questo mi ha costretta a crescere in fretta. Mia madre, unica figlia, proveniva da una famiglia molto ricca, mentre mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, minacciando di togliere tutte le proprietà se avesse fatto altrimenti. Ma lei ha scelto l’amore, scappando con mio padre e rinunciando a tutto” ha raccontato Manuela Carriero. La donna ha spiegato di aver iniziato a lavorare quando era molto giovane, a soli 15 anni, e ha raccontato che il padre si è ammalato di cancro qualche mese dopo il suo compleanno. “Tornavo a casa ogni giorno senza sapere se lo avrei trovato ancora vivo” ha dichiarato, spiegando che i medici gli avevano dato solo tre mesi di vita. I suoi genitori non si erano sposati, avevano rimandato per realizzare un matrimonio in grande stile, ma hanno poi deciso di sposarsi quindici giorni prima della morte del padre. La madre è rimasta vedova a soli 35 anni, con quattro figli da mantenere e tanti debiti. Per questo gli assistenti sociali hanno portato Manuela e i suoi fratelli in una casa famiglia, dove ha vissuto fino ai 18 anni. “Avevo una casa, due lavori e la responsabilità dei miei fratelli. I soldi che guadagnavo servivano per bollette, affitto, spese mediche e il cibo” ha raccontato. La madre con il tempo si è ripresa dalla depressione, ha ottenuto un alloggio popolare e ha riavuto la custodia dei fratellini di Manuela, che all’epoca avevano 8 e 10 anni.