Ieri sera, 27 luglio, è andata in onda l’ultima puntata del programma televisivo “Non sono una signora“, condotto da Alba Parietti su Rai 2. Chi ha vinto? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Dopo cinque puntate si è conclusa la gara tra le Drag Queen nel programma condotto da Alba Parietti in prima serata su Rai 2 “Non sono una signora“. In ogni puntata del programma abbiamo visto protagonisti cinque vip del mondo dello spettacolo, del cinema, del teatro, dello sport e della cultura mettersi in gioco e sfidarsi nei panni di vere e proprie Dark Queen, aiutate da una squadra di esperti make up e stylist. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo visto alla giuria tecnica come sempre tre Dark Queen d’eccezione, ovvero Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Staar. Gli altri membri della giuria erano, come nelle precedenti puntate, Sabrina Salerno, Cristina D’Avena, Filippo Magnini e Amanda Lear, a sorpresa al posto di Mara Maionchi.

I cinque finalisti in gara erano Energy Crisis, The Nancies, Meusa Du Champ, She Funk e Ayumi Flambé. Al termine della puntata la conduttrice, opinionista e attrice italiana Alba Parietti ha svelato il nome del vincitore di questa edizione del programma “Non sono una signora“, ovvero i The Nancies, il duo comico formato da Gigi e Ros.

Come detto in precedenza, a vincere questa edizione del programma televisivo “Non sono una signora” condotto dal Alba Parietti in prima serata su Rai 2 sono stati i The Nancies, il duo comico formato da Luigi Esposito e Rosario Molla, meglio noti come Gigi e Ross. Tanti i programmi a cui hanno partecipato nel corso degli anni, come “Colorado”, “Scanzonissima”, “Tale e Quale Show” e “Il cantante mascherato”. Queste le parole del duo comico poco prima di sapere di aver vinto questa edizione di “Non sono una signora“: “una cosa seria va detta, ci siamo catapultati in questo mondo serio e bellissimo e abbiamo scoperto che ci si può divertire essendo noi stessi! Abbiamo un enorme rispetto per quest’arte. Vogliamo che sa casa arrivi il concetto: siate sempre voi stessi e non lasciate giudicarvi da nessuno, non prendetevi sul serio!”

Al secondo posto si è classificato She Funk, ovvero Andreas Muller, l’ex professionista del programma “Amici” di Maria De Filippi. Andreas è fidanzato con Veronica Paparini, che ha 25 anni in più di lui, cosa che però non ha mai creato problemi ai due. Andreas si è sempre detto molto aperto alla comunità LGBT+, nel 2017 si era supposto che avesse un flirt con Riccardo Marcuzzo. Nessuno dei due si offese, anche se precisarono di essere solamente amici.

Al terzo posto invece si è classificato Meusa Du Champ, ovvero Andrea Lo Cicero, reduce dalla partecipazione all’Isola dei Famosi.

Quarto posto per Energy Crisisi, ovvero Enzo Paolo Turci, il marito di Carmen Russo. Quinto posto per Ayumi Flambé, ovvero Simone Montedoro, attore che abbiamo visto in diverse fiction.