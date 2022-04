Chi è Alba Parietti: età, fidanzato, figlio

Alba Parietti è uno dei volti più noti della televisione italiana, dove la vediamo come concorrente di reality show ma anche come conduttrice e opinionista molto apprezzata.

Alba Parietti

La conduttrice, attrice e showgirl italiana Alba Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961 da madre artista e scrittrice e padre ex partigiano: il suo nome infatti deriva da quello della città piemontese, la prima della regione ad esser stata liberata dall’occupazione nazista.

In seguito al conseguimento del diploma, la Parietti si avvicina al mestiere di radiofonica e agli spettacoli teatrali. La notorietà arriverà nel 1990 grazie al programma Galagol, trasmesso su un’emittente privata.

Nella sua carriera ha condotto programmi televisivi importanti, come il Festival di Sanremo nel 1992 insieme a Pippo Baudo; ha partecipato a talent show come Ballando con le stelle nel 2017; recitato in film e commedie come Saint Tropez – Saint Tropez, Paparazzi e Il macellaio.

Ha inoltre lavorato come opinionista in svariati programmi televisivi come L’isola dei famosi nel 2011; Announo nel 2015 e Live – Non è la D’Urso nel 2019.

Alba Parietti coronavirus

Durante la pandemia di Coronavirus, la Parietti ha affermato durante un’intervista di aver avuto la febbre alta, per poi scoprire solo in seguito di esser stata contagiata dal virus:

Mi sono chiusa in camera, sigillata, isolandomi dal resto della mia famiglia. Ho fatto una quarantena autonoma per quattordici giorni, per scelta mia. Ho scoperto di essere stata sicuramente infettata, dopo un mese e mezzo, grazie un test sierologico fatto a pagamento in una clinica.

La showgirl italiana quindi ha scoperto di essere completamente guarita e ha deciso di donare il suo plasma.

Vita privata

Alba Parietti ha avuto numerose storie d’amore nella sua vita, come quella con il pianista Ezio Bosso, scomparso da poco. A proposito ha dichiarato in un’intervista:

È stata una grande fascinazione e io sono stata sedotta in una maniera totale da questo uomo che ho trovato irresistibile. Un grandissimo, immenso artista ed è un uomo che ha una capacità seduttiva immensa, che unita all’arte è un siero.

Alle spalle un matrimonio, quello con l’attore e cabarettista Franco Oppini: i due si sono sposati nel 1981, l’anno successivo hanno avuto il loro figlio Francesco e nel 1991 si sono separati a causa di una relazione extraconiugale della showgirl. Un’altra storia importante per la conduttrice televisiva è stata infatti quella con il professore universitario Stefano Bonaga: con lui è rimasta fino al 1996. Ha avuto quindi una storia con l’attore francese Christopher Lambert, con il principe Giuseppe Lanza di Scalea e con Cristiano De André.