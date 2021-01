Dal 2 Marzo si accendono le luci del palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo. Tra le partecipanti, anche quest’anno troviamo la rossa Noemi: ecco chi è e cosa c’è da sapere sulla sua vita.

Chi è la cantante Noemi

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, nasce a Roma nel 1982 ed è oggi riconosciuta come un punto fisso tra le cantanti italiane degli ultimi anni. Il papà musicista la incoraggia fin da piccola a imparare a suonare il pianoforte, studio che Noemi deciderà di accompagnare a quello della chitarra. Si è laureata magistrale nel 2008 in Regia Televisiva e Cinematografica.

Il debutto canoro avviene nel 2008 quando prende parte alla seconda edizione di XFactor, classificandosi seconda nella finale.

Il brano inedito che pubblica durante il talent, nonostante la vittoria sfiorata, la renderà conosciuta e apprezzata sia in Italia che in campo internazionale per il suo particolarissimo timbro di voce. Uscita dal talent, infatti, duetterà subito con la grandissima Fiorella Mannoia nel brano “L’amore si odia”.

Nel 2012, viene scelta per incidere la colonna sonora della versione italiana del cartone Disney “Ribelle – The Brave”, la cui protagonista (non a caso) è una bambina con una cascata di capelli rossi in testa.

Nel 2013 e nel 2014 partecipa al talent The Voice come giudice e nel 2017 entrerà nel guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in un solo giorno (9 in 12 ore, in occasione del fiestasound tour).

Le presenze e i successi al Festival di Sanremo

Noemi conta alle sue spalle già 5 anni di presenza a Sanremo, con l’edizione 2021 arriva a quota 6. Negli anni in cui ha partecipato alla più prestigiosa competizione canora italiana ha ottenuto i seguenti risultati:

2010, categoria “Campioni”: “Per tutta la vita” , quarta classificata.

, quarta classificata. 2012: “Sono solo parole” (brano scritto da Fabrizio Moro), terza classificata.

(brano scritto da Fabrizio Moro), terza classificata. 2014: “Bagnati dal sole” , quinta classificata.

, quinta classificata. 2016: “La borsa di una donna” (scritta da Marco Masini), ottava classificata.

(scritta da Marco Masini), ottava classificata. 2018: “Non smettere mai di cercarmi” , quattordicesima classificata.

, quattordicesima classificata. 2021: “Glicine”.

La vita privata di Noemi

Noemi è impegnata dal 2008 con il bassista Gabriele Greco, conosciuto ben prima della sua partecipazione a XFactor. Da quando ha ottenuto successo, Noemi ha deciso di inserire il suo compagno tra le fila della sua band, seppur un po’ restia nel mischiare amore e lavoro. Dopo 10 anni di relazione i due si sono sposati a Roma nel 2018.

Oggi i due vivono tra Roma e Londra, città dove nel 2014 hanno acquistato un piccolo appartamento a West End. Con loro è sempre presente l’amatissimo cane Zanzarino, protagonista di gran parte degli scatti social della cantante.

