Il suo nome in marocchino significa “regina” ma probabilmente quando suo papà lo ha scelto per lei non si immaginava che le sarebbe calzato così a pennello e che avrebbe rispecchiato il ruolo che la figlia avrebbe avuto nella storia della musica italiana.

Ecco chi è Malika Ayane: carriera, vita privata e successi.

Chi è la cantante Malika Ayane

Malika Ayane nasce a Milano il 31 Gennaio del 1984 da mamma italiana e papà marocchino. Fin da piccola, è molto consapevole di cosa vuole fare nella sua vita e inizia a frequentare il conservatorio Giuseppe Verdi per studiare violoncello. Contemporaneamente, riesce a inserirsi nel gruppo delle voci bianche del Teatro la Scala dove non canta solo con il coro ma ottiene svariate volte la parte da solista.

La carriera

È nel 2007 che, già mamma di una bimba, viene notata da Caterina Caselli, produttrice che le propone di firmare un contratto con la casa discografica Sugar. In quel periodo Malika lavorava come cameriera per riuscire a mantenersi e talvolta i proprietari le concedevano di esibirsi durante la serata. Esce così nel 2008 il suo primo album “Malika Ayane” dal quale verrà estratto il singolo “Feeling Better”, tormentone di quell’anno.

Fin dall’album di esordio, Malika collabora con nomi importanti del panorama musicale italiano come l’arrangiatore musicale Ferdinando Arnò, gli autori Pacifico e Giuliano Sangiorgi (leader dei Negramaro) e Paolo Conte. A partire da quel momento, il successo arriva molto rapidamente per la cantante.

Oltre ai numerosi album pubblicati dal 2008 a oggi e alle partecipazioni a Sanremo, Malika ha preso parte a moltissime altre esperienze lavorative sempre legate all’ambito musicale: nel 2016 è stata la protagonista del musical Evita, mentre nel 2019 si è impegnata con la tredicesima edizione di XFactor nelle vesti di giudice al fianco di Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel dei Subsonica. Ha inoltre cantato nel 2019 alla cerimonia di apertura delle Universiadi di Napoli.

Le sue esperienze a Sanremo

Malika Ayane conta oggi cinque partecipazioni al prestigioso Festival di Sanremo, l’ultima è quella del 2021 la cui data di inizio è fissata per il 2 Marzo. Malika ha preso parte alla competizione canora nei seguenti anni e con i seguenti brani:

2009, sezione Nuove Proposte: “Come Foglie” , scritta e arrangiata da Giuliano Sangiorgi, ottiene il secondo posto.

, scritta e arrangiata da Giuliano Sangiorgi, ottiene il secondo posto. 2010, sezione “Artisti”: “Ricomincio da qui” , scritta da Malika e Pacifico, vince il premio della critica e il premio della stampa.

, scritta da Malika e Pacifico, vince il premio della critica e il premio della stampa. 2013: “E se poi” e “Niente” , entrambi scritti da Giuliano Sangiorgi, il primo ottiene il quarto posto.

e , entrambi scritti da Giuliano Sangiorgi, il primo ottiene il quarto posto. 2015: “Adesso e qui (nostalgico presente)” , ottiene il terzo posto e ancora una volta il premio della critica.

, ottiene il terzo posto e ancora una volta il premio della critica. 2021: “Ti piaci così”.

La vita privata di Malika

Malika ha una figlia di nome Mia nata nel 2005 e nel 2009 intraprende una relazione che durerà poco meno di un anno con il cantante Cesare Cremonini. Quando si lascia con il bolognese, intraprende una nuova relazione con il regista pubblicitario Federico Brugia, papà di due bimbe, con il quale si sposa a Las Vegas nel 2011. I due divorzieranno nel 2016.

Oggi Malika è felicemente fidanzata con il manager Claudio Fratini, con il quale vive tra Milano e Berlino (città del cuore per Malika).

