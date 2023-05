New Amsterdam è un medical drama particolarmente amato dal pubblico, che sta per arrivare in Italia con al sua quinta stagione.

New Amsterdam è un medical drama particolarmente amato dal pubblico, che sta per arrivare in Italia con al sua quinta stagione. Scopriamo insieme dove è stata girata la serie tv e quali location sono state scelte.

New Amsterdam 5 stagione arriva su Canale 5



New Amsterdam è un medical drama particolarmente amato, targato NBC, con protagonista il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold. Una serie tv molto apprezzata dal pubblico, che sta per arrivare su Canale 5 con la sua quinta stagione. La serie tv prende ispirazione dal libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, e dalla storia del Bellevue Hospital di New York, il più antico ospedale pubblico d’America. La messa in onda della serie tv è sempre stata affidata a Canale 5, fin dalla prima stagione. Anche la quinta stagione sarà trasmessa dalla rete, a partire dal 7 giugno, con tre episodi a settimana. La serie si concentra sugli sforzi e le vicende del direttore Max Goodwin e dei suoi colleghi. Si tratta di un medico sempre pronto a mettersi in gioco e con una grande voglia di fare, soprattutto quando si tratta di proteggere i più deboli.

New Amsterdam 5 stagione: dove è stato girato?



New Amsterdam è un progetto ideato da David Schulner. Si tratta di una serie di denuncia, visto che i medici protagonisti provano in tutti i modi a cambiare il sistema ospedaliero americano, in modo particolare il protagonista Max Goodwin. La storia si svolge all’interno di un ospedale pubblico di New York. Ma quali location sono state scelte? A fare da sfondo è soprattutto la hall principale dell’ospedale, dove si incontrano i protagonisti, che appartiene al vero ospedale Bellevue nella 462 First Avenue. Ci sono anche spazi appartenenti al Kings County Hospital di Brooklyn e al Metropolitan Hospital di Harlem. Si tratta di ospedali reali, non di ricostruzioni sul set. Il Bellevue Hospital è al centro della serie. Fondato nel 1766 con lo scopo di fornire cure mediche accessibili a tutti, l’ospedale è il primo ad ospitare un Reparto di Maternità e l’unico ad avere anche un Reparto Penitenziario. Al suo interno è presente anche un Tribunale Distrettuale per gestire rapidamente le questioni legali dei pazienti. Presente anche una biblioteca, affiancata da una scuola pubblica che consente ai bambini ricoverati a lungo di continuare gli studi. Si tratta dell’unico ospedale che ah avuto in cura i presidenti degli Stati Uniti d’America e alcuni ambasciatori delle Nazioni Unite, oltre ad essere il primo ospedale pubblico di tutta l’America. New Amsterdam si ispira a storie realmente accadute ed è per questo che è così amato dal pubblico. Per questo motivo si è scelto di girare la serie tv in location reali, che per l’occasione si sono trasformati in set. I luoghi della serie, all’interno dell’ospedale, esistono davvero e appartengono a diverse strutture sanitarie. L’appuntamento con la quinta stagione di New Amsterdam, in cui il pubblico troverà location già conosciute precedentemente, è previsto per il 7 giugno 2023, su Canale 5.