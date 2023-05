La showgirl Nathaly Caldonazzo è sbarcata in Honduras come naufraga dell'Isola dei Famosi 2023. Da sempre magra e allenata, ha però preoccupato il pubblico e i compagni per la sua eccessiva perdita di peso.

L’Isola dei Famosi è uno dei reality più complessi che esistano. La fame si fa sentire e le prove, settimana dopo settimana, diventano sempre più pesanti. L’edizione del 2023, nel pieno del suo svolgimento, ha visto l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, nella puntata del 2 maggio. Sono molti i dubbi riguardo il suo peso, considerato troppo basso e poco salutare.

Nathaly Caldonazzo e gli interrogativi sulla sua condizione fisica: quanto pesa la showgirl?

Entrata all’Isola dei Famosi 2023 già con una fisicità magra ma allenata, Nathaly Caldonazzo nel corso delle prime due settimane del reality ha, come tutti gli altri naufraghi, sofferto la fame e subito di conseguenza una trasformazione fisica notevole. Pur essendo passato relativamente poco tempo dall’inizio dell’Isola, la showgirl ha accusato il colpo, tanto che i suoi compagni di avventura hanno mostrato una certa preoccupazione sulla sua condizione fisica. Caldonazzo ha sempre avuto una fisicità molto asciutta (la ricordiamo infatti anche al Grande Fratello Vip 6) e la sua magrezza è da sempre risaputa.

Sbarcata in Honduras Nathaly Caldonazzo si è ovviamente mostrata in costume e il pubblico a casa non ha potuto fare a meno di notare il fisico, considerato da moltissime persone “troppo magro”.

Fermo restando che non è compito del pubblico e delle persone in generale stabilire se una persona sia o meno sottopeso (o sovrappeso, il discorso non cambia) o stia attraversando un periodo di difficoltà con il proprio corpo, è oggettivamente visibile agli occhi che il corpo di Caldonazzo sia magro. Non si conoscono le cause di tale condizione, ma non è compito di nessuno dichiararla “troppo magra” o “malata”.

Online circolano alcune indiscrezioni sul suo peso e pare che al momento del suo ingresso sull’Isola si aggirasse attorno ai 60 kg. Cifra che però, durante la permanenza in Palapa, si è decisamente abbassata: sull’Isola, infatti, Caldonazzo avrebbe raggiunto un peso decisamente inferiore ai 60 kg. Si parla infatti di 50/53 kg, anche se non c’è conferma di ciò.

La perdita di peso e l’infortunio di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023

L’esperienza dell’Isola dei Famosi è dura e lo è per tutti. Riuscire a resistere a condizioni estreme non è semplice, soprattutto se si considera la scarsa quantità di cibo (contingentato e ai minimi storici) e la fatica fisica (oltre che mentale) che quotidianamente si è costretti a vivere. Nathaly Caldonazzo, qualche giorno prima della puntata del 2 maggio 2023, stava già accusando abbastanza a livello fisico, ma per non farsi mancare nulla ha subito anche un infortunio: la showgirl si è infatti procurata una spiacevole contrattura mentre stava cercando di portare a riva un grosso ramo per l’accensione del fuoco.

Dopo lo spiacevole evento, Caldonazzo ha atteso con i compagni l’arrivo del medico, ma la preoccupazione per la sua condizione fisica si è estesa a tutti e a tutte.

Il caso ha voluto che nella puntata del 2 maggio 2023 Caldonazzo venisse eliminata, ma non si conosce il destino ufficiale dell’attrice e showgirl, dato che post eliminazione ha raggiunto la spiaggia di Sant’Elena, dedicata agli eliminati del reality.