Ieri sera, 2 maggio 2023, è andata in onda la terza puntata del reality show “L‘Isola dei Famosi“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, chi è andato in nomination.

L’Isola dei Famosi 2023: puntata del 2 maggio

Ieri sera, 2 maggio 2023, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata del reality show “L’Isola dei Famosi”, programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijai Italia e condotto da Ilary Blasi, affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria. Sono state ben quattro le ore di diretta, con tante risate, sorprese inaspettate e tante emozioni. Innanzitutto durante la puntata di ieri non c’è stata alcuna eliminazione, ma ci sono stati due ritiri. Il primo è quello di Miss Mondo, Claudia Motta, la quale, dopo un’infortunio subito nei giorni scorsi durante un’escursione, ha deciso di lasciare l’isola su consiglio dei medici, sarebbe infatti rischioso per la giovane continuare a sforzarsi e mantenere i ritmi dell’isola. Il secondo è quello del conduttore televisivo e radiofonico, nonché imprenditore italiano, Marco Predolin, il quale ha abbandonato per motivi di salute. Predolin in realtà era già stato eliminato nel corso della seconda puntata e portato sull’Isola di Sant’Elena. Queste le parole del conduttore sui sui profili social dopo l’abbandono al reality:

“Voglio ringraziare tutti per l’affetto dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzato. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio.”

Nella puntata di ieri sera abbiamo visto inoltre Asia Argento volare in Honduras per abbracciare la sorella Fiore, in un momento davvero molto emozionante. Asia Argento ha vinto inoltre la prova ricompensa che ha permesso ai naufraghi di mangiare, per la prima volta dall’approdo sull’isola, un bel piatto di pasta.

Isola dei Famosi 2023: nomination puntata del 2 maggio

Anche nella puntata del 2 maggio non sono mancate le nomination, che sono iniziate nella Palapa. I primi a votare sono stati i Jalisse, che hanno nominato Christopher, dopo di che è stato il turno di Noise e Mazzoli, che hanno votato Cristina Scuccia. La nuova coppia composta da Gianmaria Sainato e Pamela Camassa ha votato Christopher. Andrea Lo Cicero e Luca hanno votato Christopher che, a sua volta, ha votato Andrea. Cristina ha votato Christopher, mentre Fiore Argento, Helena Prestes e Corinne Clery hanno votato Andrea. Per concludere il leader, Simone Antolini, in accordo col compagno Alessandro Cecchi Paone, ha mandato al televoto Cristina Scuccia. Riassumendo in nomination ci sono Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia.

Nel corso della puntata è approdato sull’isola un nuovo naufrago, ovvero Gianmaria Sainato, un blogger senza peli sulla lingua. Sull’isola, Gianmaria è entrato a far parte del gruppo degli Accoppiados, accanto a Pamela Camassa.

La prossima puntata del reality show “L’Isola dei Famosi“, condotto da Ilary Blasi andrà in onda lunedì 8 maggio su Canale 5 intorno alle 21,45.