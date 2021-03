Con una grande carriera nel mondo della danza latino-americana, Natalia Titova si è fatta strada nella televisione italiana. Ecco la storia della star di “Ballando con le stelle”.

Chi è Natalia Titova

Natalia Titova ( Mosca, 1º marzo 1973) è una ballerina e docente russa.

Si avvicina al mondo della danza quando ha solo tre anni e si impegna seriamente per eccellere. A dieci anni infatti viene scelta per entrare a far parte dell’Accademia di Danza di San Pietroburgo, ma i genitori preferiscono farla rimanere a Mosca così da farle vivere un’infanzia più completa.

Oltre alla danza Natalia gioca a pallavolo, pattina sul ghiaccio ed è una nuotatrice a livello agonistico fino ai tredici anni quando decide di interrompere. Si dimostra bravissima in tutti gli sport, ma i medici le consigliano di rallentare poichè rischia di sforzare troppo le articolazioni, in particolare quella debole del ginocchio.

L’arrivo in Italia e la popolarità

Si trasferisce in Italia nel 1998, ha 25 anni e insieme a Simone di Pasquale partecipa a numerose gare di ballo.

I due, che per un periodo fanno coppia anche nella vita, vincono numerosi premi tra cui il “UK Rising Star Prof” e si classificano in finale al “World Masters”.

Nel 2005 entra a far parte del programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” dove viene scelta come insegnante di danza. Partecipa alla prima edizione con l’attore Francesco Salvi posizionandosi alla fine del programma al secondo posto. Il suo ruolo viene riconfermato e diventa una vera e propria star della prima serata del sabato della Rai.

L’incontro con l’amore e i programmi tv

Durante la terza edizione di “Ballando con le stelle” conosce Massimiliano Rosolino, il nuotatore con cui è in coppia, e tra i due scoppia la scintilla. Si innamorano e intraprendono una lunga relazione che porta anche alla nascita di due bellissime bambine: Sofia e Vittoria Sydney.

Negli anni successivi si fa ricordare per le edizioni in coppia con Ivan Zazzaroni e il noto principe Emanuele Filiberto di Savoia. Partecipa alla realizzazione del film “Il ritmo della vita” e prende parte alla tournée teatrale di “Tutto questo danzando”. Oltre ad avere una sua scuola a Roma, la Titova è stata anche insegnante di danza latino-americana nella scuola di Amici di Maria De Filippi.