Natalia Paragoni è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché influencer molto seguita su Instagram: conta infatti 1 milione di fedeli followers sempre pronti a sostenerla. Proprio in questi giorni si è sfogata con un video ormai diventato virale in cui parla del suo senso di profonda autocritica e della pressione determinata dall’esporsi sempre sulle piattaforme.

Ma vediamo di conoscerla un po’ meglio…

Natalia Paragoni: chi è, vita privata, social

Natalia Paragoni ha 24 anni ed è nata a Sondrio il 24 dicembre 1997, sotto il segno del Capricorno. Alta 179 cm, sfoggia tre tatuaggi: una farfalla sulla spalla, dei fiori sul seno e, sotto il braccio, il volto di un cane.

Si è resa nota al grande pubblico nell’edizione del programma di Canale 5 Uomini e Donne nel 2018-2019.

Durante il dating show di Maria De Filippi è stata scelta dal tronista Andrea Zelletta, con il quale ha tuttora una relazione che sembra essere dunque sopravvissuta alla fine del programma.

Una volta salutato lo show di coppia, a poco più di vent’anni, Natalia si è dedicata alla carriera sui social network, ottenendo un grandissimo successo su Internet. Sembra che questo sia avvenuto anche grazie alla trasparenza della ragazza: il video del suo sfogo non è la prima occasione in cui Natalia Paragoni parla apertamente ai suoi fan.

Scopriamo quando è successo in precedenza…

Natalia Paragoni: la sua relazione con Andrea Zelletta

Natalia Paragoni, si è mostrata cristallina anche nel corso di uno scherzo delle Iene in cui le è stato fatto credere di essere stata tradita da Andrea Zelletta: chiaramente la notizia ha generato una reazione di sincero sconcerto, dimostrando ancora una volta a tutti che la relazione con l’ex-tronista non era solo una costruzione televisiva.

I due, che sono insieme ormai da diversi anni, sono una solidissima coppia di Uomini e Donne. Si mostrano spesso sui social insieme e sono molto acclamati dai fan di entrambi. I due partecipano insieme anche al programma di Katia Follesa di Real Time, “D’amore e d’accordo VIP”, show che testa l’affinità amorosa nelle coppie.

Sembra che Natalia Paragoni abbia trovato in Andrea Zelletta un amore fidato e leale, decisamente un bel cambiamento rispetto alle sue relazioni passate. Nell’aprile del 2021, difatti, ha pubblicato il suo primo libro intitolato La vita secondo Naty, un’autobiografia in cui la modella e influencer racconta gli aspetti più privati della sua esperienza. Nel libro si parla di due tematiche molto delicate: un aborto spontaneo avuto da giovanissima e gli abusi subiti a causa di una relazione non equilibrata con un ex ragazzo davvero molto geloso. Chiaramente oggi la storia con Andrea Zelletta è di tutt’altra pasta e porta felicità lì dove l’amore, per Natalia Paragoni, poteva non essere una sicurezza.

I due vivono insieme e sono molto affiatati. Al momento non sembra essere nei loro piani sposarsi o fare un figlio, ma Andrea Zelletta ha affermato quanto segue sull’essere genitori in futuro: “Vogliamo diventarci da giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori”. I cambiamenti, quindi, potrebbero essere dietro l’angolo…