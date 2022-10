Lontana dal mondo dello spettacolo dal 2004, Natalia Estrada ha spiegato perché ha deciso di non lavorare più in televisione. Non solo, ha anche ammesso che le hanno offerto tutti i reality, ma li ha rifiutati senza remore.

Natalia Estrada ha rifiutato tutti i reality

Natalia Estrada non ha alcuna intenzione di tornare in tv. Lontana dal mondo dello spettacolo dal 2004, negli anni ha ricevuto diverse proposte, ma non ha mai pensato di accettarle. La sua vita di oggi le dà molta soddisfazione, per cui non vede il motivo di tornare davanti alle telecamere come un temo. Intervistata dal settimanale Oggi, ha anche rivelato che le hanno offerto tutti i reality, ma li ha rifiutati senza remore.

Ha dichiarato:

“I reality? Me li hanno proposti tutti, non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie. So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”.

La nuova vita di Natalia Estrada

La nuova vita di Natalia Estrada non ha nulla a che fare con lo showbiz e lei ne è felice. Questo non le impedisce di mantenere un legame con i fan che, ancora oggi, la fermano per strada per dimostrarle il loro affetto.

Intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato:

“Quando mi vedono in giro mi dicono ‘Perché non torni in televisione?’. Io dico sempre ‘Signora io sono qui, mi baci e mi abbracci qui’. Per me è molto bello sentire le persone che vogliono che torni in tv e faccia qualcosa. Una delle cose più belle che mi dicono e che gli manca la mia simpatia e il mio sorriso. Sono tutte cose che mi fanno molto felice e contenta. Non mi fanno venire la nostalgia di tornare in tv però. Credo di aver smesso in un momento giusto. Penso che uno deve capire quando dire stop per non inflazionarsi e non andare oltre, per non iniziare a dire di sì a cose che non ama”.

Natalia Estrada è una nonna felice

Natalia è anche diventata nonna: sua figlia Tali Mastrota, avuta nel corso delle lunga relazione con Giorgio, è diventata mamma. La Estrada ha ammesso: “Nonna è solo un nome, come 50 è solo un numero. I bambini hanno già un pony, vengono con me a cavalcare. Sono la ‘nonna dei cavalli’“.