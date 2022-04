Chi è Christian De Sica: film, età, moglie, patrimonio, altezza

Con una famiglia di artisti era inevitabile che anche Christian De Sica prendesse il volo verso la carriera cinematografica e così è stato, avviando anche un genere di grande successo.

Chi è Christian De Sica

Christian De Sica (Roma, 5 gennaio 1951) è un attore, regista, e conduttore televisivo italiano.

Figlio del grande regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola María Mercader per questo è attivo sul piccolo e grande schermo fin da giovane. Finite le scuole superiori, che frequenta con Carlo Verdone, si trasferisce in Venezuela a lavorare in un albergo.

Nel 1970 si iscrive all’Università di Roma la Sapienza per frequentare la facoltà di Lettere che però poi abbandona. Si dedica quindi inizialmente alla musica e partecipa al Festival di Sanremo ma capisce di essere portato per il cinema così inizia la sua carriera. Dopo aver inaugurato il percorso con una parte in “Una breve vacanza” nel 1973 inizia a lavorare anche nel mondo televisivo con alcuni varietà della Rai come “Alle sette di sera” o “Due come noi”.

L’inizio dei cinepanettoni

Dopo alcune parti importanti nei primi anni ’80, diventa protagonista di “Sapore di mare” con Jerry Calà ottenendo un grande successo da portarlo a ripetere la collaborazione in “Vacanza di Natale” che inaugura la carriera nei cinepanettoni. Diventa da questo momento l’attore prescelto da Vanzina e De Laurentis per il genere e diventa il simbolo di queste pellicole.

Si distingue per la sua capacità recitativa e firma un contratto con la Filmauro che lo assume insieme a Massimo Boldi creando l’iconica coppia delle commedie di Natale. Tra i film sono noti “Vacanze di Natale ’90” e “Vacanze di Natale ’91”. In questi anni esordisce anche come regista con “Faccione” che ottiene il David di Donatello come regista esordiente.

Il successo consolidato degli anni 2000

Con l’inizio degli anni 2000 la coppia Boldi e De Sica inaugura una serie di pellicole sul Natale in diversi luoghi, come “Natale sul Nilo” del 2002, “Natale in India” del 2003 o “Natale a Miami” del 2005 in cui vengono coinvolti molti personaggi comici italiani tra cui Biagio Izzo, Sabrina Ferilli, Massimo Ghini e i Fichi d’India.

Presto però avviene una rottura artistica con il compagno comico e De Sica si circonda di nuovi compagni per “Natale a New York” tra cui Claudio Bisio, Fabio De Luigi e molti altri. I film diretti da Neri Parenti continuano ad avere grande successo e includere volti attuali della televisione italiana.