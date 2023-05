L’arrivo dell’estate 2023 non può non parlare di musica. La bella stagione si riempie di allegria e di vibrazioni positive e la musica, in questo, è decisamente complice. Ogni estate ha le sue hit e gli artisti si prodigano per regalare al pubblico un nuovo ritmo tutto da vivere: la ricerca del tormentone musicale è partita.

Musica: qual è il tormentone dell’estate 2023?

La musica di conferma una grande presenza, specialmente per quello che riguarda l’estate. Con lo spuntare del primo sole e della voglia di aperitivi sulla spiaggia, ecco che cominciano a nascere anche nuovi brani, destinati, forse, a diventare vere e proprie hit estive. Pare che nell’estate 2023 saranno i featuring la soluzione per garantirsi il titolo di “tormentone“.

Difficile affermare con certezza quale sarà il tormentone musicale per l’estate 2023, perché pare proprio ce ne sarà più di uno. Si parte da duetti inaspettati e duetti che spruzzano carisma da ogni lato. Per non parlare di coppie nuove e ritmi inediti: insomma, la stagione calda scalderà anche il pubblico con nuove incredibili hit.

Sembrerebbe che Sanremo 2023 abbia dato vita a un mood attivissimo in campo musicale e l’ondata del Festival è riuscita a mettere insieme nomi talvolta impensabili.

La musica in estate lancerà senza ombra di dubbio non un tormentone, ma tanti tormentoni imperdibili. Tra i nomi più attesi ci sono: Elodie e Marco Mengoni (per la prima volta insieme con Pazza Musica), Marracash e Tananai, Annalisa, Fedez e gli Articolo 3 , Mr. Rain e Sangiovanni e, dulcis in fundo Paola e Chiara.

Il mondo delle hit musicali è vasto ed è difficile riuscire a stabilire con certezza che cosa prevederà il futuro. Un altro tormentone per l’estate 2023 potrebbe avere nome di Lazza, artista particolarmente amato, soprattutto dopo la sua Cenere del Festival di Sanremo, divenuta in pochissimo tempo virale ovunque. La bella stagione apre dunque le porte a qualcosa di grande: i tormentoni musicali saranno tanti, per non dire tantissimi.

Musica: il tormentone dell’estate 2023 si chiama featuring

Prevedere che cosa accadrà all’interno del panorama musicale nell’estate 2023 è qualcosa di complesso. Il mondo della musica e il mondo dei tormentoni è in continuo divenire, dunque riuscire ad affermare con certezza quali saranno le hit in vetta alla classifica è sostanzialmente impossibile a oggi. Il concetto di tormentone per l’estate esiste da tempo e anche quella del 2023 sarà travolta da tale ondata ritmica, sarebbe difficile il contrario. Sicuramente è il featuring la soluzione più ottimale per quanto riguarda le hit musicali dell’estate 2023. Una coppia, specie se particolare e inedita, c’è caso che funzioni molto di più di un solo artista (non è sempre così, ovviamente). Più sono sorprendenti, più funzioneranno e l’attesa che si crea dietro al lancio di una nuova canzone è sintomo di curiosità da parte del pubblico.

Non ci resta che attendere di accendere le casse e di vivere la musica a pieni polmoni. Quale sarà il tormentone dell’estate 2023? Lo scopriremo solo vivendo, ma le anteprime degli artisti promettono molto bene.