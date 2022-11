MTV EMA 2022 a Dusseldorf: orari, ospiti e come seguirli in diretta streaming dall'Italia con Rita Ora e Taika Waititi a presentare

MTV EMA 2022 a Dusseldorf: orari, ospiti e come seguirli in diretta streaming dall’Italia. La kermesse tanto attesa avrà il suo start oggi, 13 novembre a partire dalle 20 con Rita Ora e Taika Waititi a presentare. Andranno in onda in diretta domenica 13 novembre a partire dalle 20.00 con il red carpet seguito dallo show.

Per quest’anno una possibilità: scegliere se guardarli con il commento in italiano di Carolina Di Domenico e Jody Cecchetto o in lingua originale.

MTV EMA 2022 a Dusseldorf: come seguirli in diretta streaming

La possibilità è quella di seguirli con Carolina e Jody, basterà sintonizzarsi su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) o su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715). E per l’opzione in lingua originale? Su MTV Music (canale Sky 132 e 704) o su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) sempre live domenica 13 novembre.

I padroni di casa sono Rita Ora e Taika Waititi. Sono cantante e attrice e regista, attore e vincitore Oscar e Grammy, che andranno a condurre la cerimonia di premiazione che si tiene al PSD Bank Dome di Düsseldorf, in Germania.

Sul palco anche David Hasselhoff

E tra le celebrità che saliranno sul palco per aiutare a consegnare i premi, come l’attore David Hasselhoff, la modella e influencer Leonie Hanne e la cantautrice Lauren Spencer Smith.

Con loro il cantautore nominato Grammy Julian Lennon, la modella e attivista di fama mondiale Leomie Anderson e il cantautore e star di TikTok Sam Ryder. A ben vedere si tratta di una lineup di pregio assoluto. Ecco un florilegio di chi ci sarà: Ava Max, Bebe Rexha con David Guetta con la mitica hit “I’m Good (Blue). Poi i Muse, i Gorillaz, Lewis Capaldi, Stormzy presenterà il nuovo album “This Is What I Mean” in anteprima.

E i nostri Maneskin?

E poi Harry Styles, Taylor Swif, Nicki Minaj e Rosalía con cinque. E i nostri Maneskin? Per loro la prestigiosa candidatura nella categoria Best Rock: ti ricordiamo che l’anno scorso sono stati i primi italiani a vincere in questa categoria nella storia dell’evento. Questa edizione vede nominati per la prima volta 17 nuovi artisti. Per seguire l’evento si dovrà andare sui social di MTV Italia – Instagram, Facebook, Twitter.