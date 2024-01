Adrian Appiolaza è il nuovo direttore creativo di Moschino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Moschino ha un nuovo direttore creativo: chi è Adrian Appiolaza?

Moschino ha un nuovo direttore creativo. Dopo la prematura scomparsa di Davide Renne, avvenuta pochi giorni dopo la nomina alla direzione creativa della maison, ecco l’annuncio di colui che supervisionerà la collezione donna di Moschino, ovvero Adrian Appiolaza. Nato a Buenos Aires nel 1972, fino ai 21 anni, non ha mai lasciato l’Argentina. Il suo percorso nel mondo della moda prende il via nella sartoria della nonna, quando era ancora un adolescente. La forte passione per la musica inglese lo spinge a lasciare la terra natia per approdare in Inghilterra, a Londra. Si iscrive alla Central Saint Martins e allo stesso tempo lavora come junior designer da Alexander McQueen e Miguel Adriver. La svolta professionale avviene nel 2002 quando la sua collezione di laurea viene notata da Phoebe Philo che lo invita a raggiungerla a Chloé, dove rimarrà fino al 2006. Miu Miu, Louis Vuitton, ancora Chloé, prima di iniziare la sua esperienza più lunga da Loewe, al fianco di J. W. Anderson. Adesso sta quindi per iniziare la sua avventura come direttore creativo di Moschino.

Adrian Appiolaza: le prime parole del nuovo direttore creativo di Moschino

Come abbiamo appena visto, li designer argentino Adrian Appiolaza è il nuovo direttore creativo di Moschino. Queste le sue prime parole: “sono pronto a trasportare la maison in un nuovo capitolo, con un tocco teatrale, in puro stile Moschino. Camminare per questo corridoi che traboccano di storia e aspettano solo di essere ascoltati. Toccare per mano abiti che avevo solo visto tra le pagine dei magazine, ha un valore incalcolabile e farà da bussola nel percorso che ho appena iniziato. Il mio compito sarà riaprire quella finestra sul mondo che Franco Moschino ha spalancato per tutti noi: e non potrebbe esserci onore più grande.” Queste invece sono state le parole del Presidente Esecutivo di Aeffe S.p.A Massimo Ferretti: “siamo felici e onorati di dare il benvenuto nella famiglia Aeffe ad Adrian Appiolaza. Con il suo arrivo in Moschino, Adrian porta con sé un bagaglio unico di creatività e conoscenza della storia della moda che permetterà di scrivere un nuovo e meraviglioso capitolo nell’avventura del brand fondato da Franco Moschino. Sono rimasto immediatamente colpito dalla creatività esplosiva di Adrian, una personalità piena di energia ed entusiasmo, elementi che da sempre hanno contraddistinto la storia e il percorso di Moschino. Ad Adrian il mio più grande augurio di costruire con noi una grande storia di successo.”

Il debutto di Adrian Appiolaza è previsto per il prossimo 22 febbraio alle ore 18.00 in un luogo storico per la maison italiana, ovvero il Museo della Permanente che, nel 1993, ospitò la mostra retrospettiva “X anni di Kaos” per celebrare 10 anni di attività di Moschino.

