Riavvicinamento tra Asia Argento e Morgan? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’attrice dopo il licenziamento del cantante da X Factor.

Morgan, il riavvicinamento di Asia Argento dopo il licenziamento da X Factor

Morgan è stato mandato via da X Factor per via di alcune pesanti dichiarazioni fatte durante il backstage del programma televisivo. Il licenziamento di Morgan fa ancora discutere, a schierarsi dalla sua parte è l’ex compagna Asia Argento, nonché madre di sua figlia, Anna Lou. L’attrice romana, secondo quanto sostiene il settimanale “Oggi”, ha dichiarato di essere molto vicina all’ex compagno, soprattutto in questa circostanza. Nel 2018 anche la stessa Asia Argento era stata cacciata da X Factor perché accusata di violenza sessuale nei confronti di Jimmy Bennet. All’epoca la figlia di Dario Argento era stata rimpiazzata da Lodo Guenzi, il cantante del gruppo Lo Stato Sociale. Asia Argento ha detto che sia lei che Morgan sono stati vittima di una ingiustizia da parte della stessa trasmissione. La nota diffusa sui social sul licenziamento di Morgan recita quanto segue: “una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolta in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato.”

La storia d’amore tra Morgan e Asia Argento

Come abbiamo appena visto, Asia Argento si è riavvicinata a Morgan dopo che l’ex compagno è stato licenziato da X Factor. I due sono stati insieme dal 2000 al 2007 e dal loro amore è nata una figlia, Anna Lou, che oggi ha 22 anni. Negli ultimi anni il rapporto tra Asia e Morgan è stato altalenante. Un paio di anni fa, i due hanno parlato in una stanza di Club House. L’attrice romana ha chiesto a Morgan come mai si erano lasciati. Questa è stata la risposta del cantante milanese: “perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo.” Così ha poi risposto Asia Argento: “Ti adoro Marco. Dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo sta cosa pazza. Ci amavamo tantissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo”. I due però non sono mai tornati insieme.

