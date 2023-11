Morgan è ufficialmente fuori da X Factor 2023. Dopo le polemiche, è arrivata la decisione ufficiale di Sky, con effetto immediato. Ora che la notizia è stata data, tutti si chiedono chi prenderà il suo posto.

Morgan fuori da X Factor: la decisione con effetto immediato

Morgan è ufficialmente fuori da X Factor 2023. Dopo le polemiche in seguito agli ultimi scontri avvenuti all’interno del talent show di Sky Uno, soprattutto durante il live che è andato in onda lo scorso 16 novembre, è arrivata la decisione ufficiale di Sky e Fremantle. “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice” si legge nella nota stampa. “Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni” è stato aggiunto. Sky ha posto l’accento sul format e soprattutto sugli aspiranti artisti che partecipano per mostrare il loro talento. “È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor” si legge ancora. È poi stato sottolineato che è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto si esprima sempre nel rispetto reciproco. Per quanto riguarda le tempistiche, Sky ha voluto sottolineare che si tratta di una decisione con effetto immediato nel rispetto di “tutte le persone coinvolte e del pubblico”. Questo significa che già dal prossimo live, che andrà in onda giovedì 23 novembre, Morgan non sarà presente.



Morgan fuori da X Factor: chi sarà il quarto giudice?

X Factor 2023 quest’anno sta ottenendo un grande successo ed è nel pieno di questa nuova edizione. Tra poche settimane andrà in onda la finale, ma la giuria si troverà con un elemento in meno. Morgan è stato allontanato e in tanti si chiedono chi prenderà il suo posto con il talent in corsa. In realtà, secondo alcune voci, il giudice potrebbe non essere sostituito e il programma potrebbe andare avanti senza la sua presenza. Morgan ha espresso spesso giudizi, scatenando diverse reazioni e continuando a provocare. Dall’attacco ad Annalisa e alla sua Bellissima, che ha definito “di una banalità incredibile”, al “sei troppo depresso” lanciato addosso a Fedez. Le polemiche scoppiate durante le puntate sono state tante, c’è stato anche un acceso scontro con Ambra nel fuorionda, ripreso da alcune persone del pubblico. Ci sarebbero molti altri episodi da elencare, ma la verità è che è stata un’escalation che ha esasperato gli animi, portando direttamente alla decisione di allontanarlo dal ruolo di giudice di X Factor. Facendo un passo indietro possiamo ricordare che l’annuncio del suo ritorno era stato accolto con grande scetticismo, sia dalla stampa che dal pubblico. L’epilogo sembra aver confermato i sospetti iniziali.

