Sta per iniziare la nuova stagione di Ballando con le stelle e tutto pare essere pronto: conduzione, giuria e concorrenti non vedono l’ora di trovarsi sul palco e cominciare a danzare.

Tra i Maestri ballerini presenti nel cast del programma, si scorge il nome di Moreno Porcu: chi è il ballerino e che cosa sappiamo di lui e della sua vita? Proviamo a scoprirlo insieme, attraverso una carrellata di informazioni che costruiranno un quadro generale su di lui.

Moreno Porcu: la vita del ballerino di Cagliari

Moreno Porcu è nato a Cagliari il 15 novembre 1988 sotto il segno dello Scorpione e attualmente ha 34 anni.

Sulla sua famiglia e su tutto ciò che riguarda la sua infanzia non si hanno molte informazioni; una cosa, però, è certa: Moreno Porcu è affezionatissimo a Giorgia, sua sorella, con la quale ha deciso di fare un tatuaggio che fiero mostra sul collo: un infinito con inciso il suo nome e quello della sorella.

Porcu si avvicina al mondo della danza quando è piccolo, ma la sua carriera come ballerino ha inizio nel 2003, anno in cui conquista ben due titoli nazionali come campione italiano di danza latino-americana ed entrando a fare parte del corpo di ballo dello Brendan Cole Live e di Burn the Floor.

Stando a quanto la sua pagina Facebook dichiara, il ballerino di Cagliari ha lavorato anche come istruttore di fitness, di zumba, di danza e, tra le altre cose, anche come animatore: insomma, non si è mai dato per vinto!

Il ballerino, che oggi vive a Drena, in provincia di Trento, è molto attivo sui social: basti pensare che il suo profilo Instagram conta ben 223 mila follower e il feed è ricco di contenuti che lo ritraggono sia in posa, sia in attimi di lavoro mentre è impegnato a danzare e a fare quello che, da sempre, lo fa sentire vivo: ballare.

Dopo essersi ritirato dalle competizioni di danza per ben 5 anni, Moreno Porcu ha deciso finalmente di rilanciarsi: come? Entrando a fare parte del cast di Ballando con le Stelle nella sua nuova edizione 2022.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, non si hanno particolari informazioni a riguardo: non sappiamo se sia fidanzato o meno.

Moreno Porcu a Ballando con le Stelle 2022

Moreno Porcu sarà presto uno dei nuovi Maestri di ballo del noto programma Ballando con le Stelle 2022. Il programma, in partenza sabato 8 ottobre 2022, vedrà alla conduzione Milly Carlucci, che da 17 anni è al timone del format. In giuria, invece, ci saranno i volti di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, più i membri di una giuria popolare capitanata da Rossella Erra.

Moreno Porcu, invece, entra a fare parte del nuovo team di Maestri di danza e per lui sarà una nuova occasione di fare valere tutte le sue numerose capacità. Insieme a lui ci saranno: Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Lucreazia Lando, Giada Lini, Alessandra Tripoli, Tove Villfor, Samuel Peron, Pasquale La Rocca, Angelo Madonia, Simone Arena, Simone Casula. Roly Maden.