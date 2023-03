Moon Knight 2: uscita, trama, cast

“Moon Knight” è una miniserie televisiva statunitense di genere azione e avventura del 2022. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Moon Knight: di cosa parla

“Moon Kinght” è una miniserie televisiva statunitense di genere azione e avventura targata Marvel Studios, diretta dal produttore esecutivo Mohamed Diab, mentre alla sceneggiatura troviamo Jeremy Slater. Il primo episodio della serie è stato rilasciato il 30 marzo 2022 su Disney+.

“Moon Knight” è ambientata nel Marvel Cinematic Universe (MCU), in continuità con i film del franchise e fa parte della Fase 4 del MCU. La prima fase del MCU è iniziata con “Iron Man” e si è conclusa con “Avengers”, la seconda fase si è aperta con “Iron Man 3″ e si è conclusa con “Ant-Man”, la terza fase è iniziata con “Capitan America: Civil War” per poi concludersi con “Spiderman: Far From Home“, mentre la fase 4 si è aperta con “Black Widow“.

Ma, di cosa parla la serie televisiva “Moon Kinght“? Nella serie si seguono le vicende di Steven Grant, timido e garbato impiegato di un negozio di souvenir, tormentato da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo della realtà e di condividere il proprio corpo con il mercenario Marc Spector. Quando i nemici di Steven/Marc si fanno sempre più vicini, i due si vedono costretti a indagare sulle loro identità complesse, oltre che a intraprendere un viaggio verso un mistero mortale tra i potenti Dei d’Egitto.

La prima stagione ha avuto molto successo, al momento non si sa ancora se la serie sarà confermata per un altra stagione.

Moon Knight: il cast

Nella miniserie televisiva “Moon Knight” è Oscar Isaac ha vestire i panni di Steven Grant e Marc Spector. L’attore guatemalteco naturalizzato statunitense nel 2013 ha ottenuto la candidatura al Golden Globe come migliore attore protagonista per la sua interpretazione nel film “A proposito di Davis“, mentre nel 2016 ha vinto il Golden Globe per il miglior attore in una miniserie o film per la televisione, in “Show Me a Hero“.

A interpretare Arthur Harrow troviamo l’attore, scrittore, sceneggiatore e regista Ethan Hawke, che ha ottenuto ben quattro candidature agli Oscar. Numerosi i film in cui Hawke ha recitato, come “Training Day“, “La notte del giudizio“, “I Magnifici 7″, “Juliet, Naked: tutta un altra musica“, “Le ultime 24 ore“, “Rapina a Stoccolma” e “La verità“.

Nei panni di Layla El-Faouly troviamo l’attrice egiziana May Calamawy, Khonshu è interpretato dall’attore e docente statunitense F. Murray Abraham, noto per aver interpretato il compositore Antonio Salieri in “Amadeus“. Infine Anton Mogart è interpretato dall’attore e modello francese Gaspard Ulliel.

Moon Kinght 2: dove vederlo e quando esce

A oggi non si sa ancora se ci sarà o meno una seconda stagione di “Moon Kinght“. La prima stagione è disponibile esclusivamente sulla piattaforma di streaming Disney+. Per poter usufruire di questo servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento, mensile o annuale. Una volta scelto l’abbonamento che preferite potete iniziare a vedere “Moon Knight” dai vostri dispositivi preferiti, computer, tablet o smart Tv.