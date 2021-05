Il mondo del Beauty su Tik Tok è cambiato. Lo si evince riflettendo sui milioni di contenuti che vengono quotidianamente pubblicati sulla promozione di prodotti beauty, ma non solo. Un’operazione marketing su vasta scala a cui eravamo certamente abituati. Tuttavia, in questo caso l’argomento non potrebbe spiegarsi senza prima contestualizzare i termini dell’ascesa del rivoluzionario social network.

Crescita esponenziale di Tik Tok

Nell’ultimo anno Tik Tok, noto anche come Douyin in Cina, ha raggiunto una diffusione inimmaginabile. La piattaforma nasce come social network in cui, attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile. In Occidente l’applicazione si è evoluta anche con altre funzioni, al punto da far diventare Tik Tok un nuovo strumento di marketing. Ecco che, come già accaduto con Instagram, la storia si ripete.

Tik Tok ha subìto un vero e proprio boom e si è trasformata in una vetrina a cui tutti puntano ed un contenitore di tendenze. In soli tre anni la piattaforma ha guadagnato 800 milioni di utenti attivi, secondo quanto riporta Fan Page. L’incremento non riguarda solamente gli utenti più giovani, dai 16 ai 24, ma anche la presenza di una fascia più adulta è aumentata considerevolmente.

Il mondo del beauty rivoluzionato da Tik Tok

Tik Tok ha cambiato anche il mondo della bellezza poiché, esattamente come gli altri social network, ha prodotto un nuovo influencer del beauty. Con un nuovo format di review dei prodotti beauty, tuttavia, su Tik Tok non è solo il cosmetico ad essere al centro dell’attenzione, ma anche la creatività di chi questi contenuti li crea e li diffonde.

A differenza delle altre piattaforme, infatti, TikTok premia i contenuti più creativi, indipendentemente dal numero di follower che ha l’utente. Così i contenuti diventano virali e sono in grado di influenzare le vendite.

Com’è cambiato il mondo del Beauty su TikTok?

Il mondo del Beauty su Tik Tok è cambiato poichè è Tik Tok stesso ad essere cambiato. Le influencer ormai ne fanno l’utilizzo di una vetrina in cui promuovere le loro creme, proporre prodotti make up e suggerire le top ten mask da non perdere. Tutto questo in maniera molto più veloce ed istantanea, con un tempo breve e magari anche con una musichetta da sottofondo.

Una pubblicità a cui ormai qualsiasi grande brand non può fare a meno, proprio per via dello spettro ampissimo di persone che solo attraverso Tik Tok il brand può raggiungere. Questo impiega l’esercito delle influencer sempre più fitto di paladini che a loro volta, acquisito un pubblico vastissimo, si appoggiano agli esperti della condivisione: i social media manager.

Pro e Contro: quali sono?

Un aspetto certamente positivo del mondo skincare approdato su Tik Tok è il fatto che chiunque può esprimere il proprio giudizio su un brand e a sua volta chiunque può conoscerlo. Anche in termini di estetica, pare emerga sempre più uno spettro più ampio di modello di bellezza. Dalla ragazza con l’acne a quella con le macchie in viso e così via: chiunque si presta ad una visibilità maggiore che, finalmente, mostra la normalità nelle sue molteplici varianti.

D’altro canto, attenti a non farsi influenzare troppo da chicche sul beauty basate su una carenza, nella maggior parte dei casi visibile, dell’aspetto “scientifico” dei prodotti.