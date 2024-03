Il must have della primavera 2024 è la giacca in denim.

Il blazer di jeans è la tendenza donna della primavera 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarlo al meglio.

Il blazer di jeans è la tendenza primavera 2024: gli outfit

La primavera è ormai alle porte ed è quasi arrivato il momento quindi di riporre nell’armadio cappotti e piumini. Le tendenze primavera 2024 puntano tantissimo sul blazer, come alternativa al classico giubbotto e alla classica biker, e soprattutto sul blazer di jeans. Il denim si sa, è praticamente da sempre di tendenza e non solo per i classici pantaloni. Anche sulle varie passerelle abbiamo visto proprio i blazer di jeans, da Valentino a Chanel e si apprestano proprio a essere una alternativa davvero chic rispetto appunto alle giacche tipiche primaverili. Ma, come abbinare al meglio il blazer di jeans? Innanzitutto c’è da dire che il denim sta bene un pò con tutto, quindi non sarà certo difficile trovare l’abbinamento perfetto. Ma vediamo adesso insieme alcuni tipi di outfit che potete copiare:

Stivaletti texani: per un look casual ma chic potete indossare il vostro blazer di jeans abbinato a un paio di pantaloni di colore grigio, a una camicia bianca e ai piedi un paio di stivaletti texani. Questo è un look che va benissimo anche per l’ufficio.

Camicia bianca: l'abbinamento perfetto è senza dubbio il blazer di jeans abbinato a una camicia bianca e a un paio di jeans. Il blazer, in questo caso, sta meglio se lasciato sbottonato. Ai piedi si possono indossare delle slingback o anche degli stivaletti se i jeans sono dritti.

Total denim: altra scelta super cool è puntare sul total denim. Potete quindi abbinare il blazer di jeans, questa volta abbottonato, a un paio di jeans wide leg. Sotto il blazer perfetto un top bianco o nero, che si intraveda solamente sopra i bottoni del blazer. Stivaletti o slingback ai piedi.

Blazer di jeans: dove comprarlo

Come abbiamo appena visto, tra i capi must have per la primavera 2024 c’è il blazer di jeans. Se ancora non lo avete, vediamo adesso insieme alcuni posti dove lo potete trovare e acquistare:

Terranova: qui potete trovare la giacca monobottone in denim blu scuro, con revers classici e tasche con patta. Il costo di questo blazer di jeans è di 39,99 euro.

Zara : qui potete trovare il blazer corto in denim con impunture. Si tratta di un blazer con colletto a revers, maniche lunghe con spalle segnate e chiusura frontale con bottoni a scomparsa. Il prezzo è di 45,95 euro .

: qui potete trovare il blazer corto in denim con impunture. Si tratta di un blazer con colletto a revers, maniche lunghe con spalle segnate e chiusura frontale con bottoni a scomparsa. Il prezzo è di . Motivi: qui potete trovare il blazer over in denim, di colore blu, con apertura frontale con colletto a revers, bottoni metallici a vista, maniche lunghe a tasche anteriori a patta. Il costo di questo blazer di jeans è di 129 euro, ora in saldo a 64,50 euro.

