Moda, quanto costa un abito su misura?

Di tanto in tanto, si può decidere di aggiungere al proprio guardaroba un capo che sia evergreen, di qualità e intramontabile. Un abito, insomma, la cui fattura sia destinata a durare più di una stagione. E per farlo, spesso, la soluzione migliore è ancora quelle di rivolgersi alle abilità sartoriali.

L’Italia è un paese di grande tradizione, sia dal punto di vista dell’alta moda che della sartoria.

Abito su misura o abito sartoriale: differenze

Ma qual può essere il prezzo per un abito su misura? E, prima di tutto, è corretto considerare l’abito su misura un sinonimo dell’abito sartoriale?

Tendenzialmente la risposta a quest’ultima domanda è no. La differenza c’è ed è sostanziale.

L’abito su misura parte infatti da un modello di base, ovvero un cartamodello già esistente sul mercato.

Il cliente sceglie poi, in base al proprio fisico e alle proprie necessità, quali modifiche apportare perché il modello gli calzi a pennello. Dunque, l’abito su misura è differente da quelli preconfezionati per questa possibilità di personalizzazione, che non riguarda solo le misure ma anche l’eventuale uso di tessuti differenti (sia per fattura, che per tinte o texture). Di solito è realizzato in parte a mano e in parte a macchina.

L’abito sartoriale, invece, è un vestito che viene ideato da zero sulla base delle necessità e delle indicazioni del cliente e dovrebbe essere realizzato totalmente a mano. Non si basa, quindi, su cartamodelli preesistenti. Possiamo considerarlo il frutto del lavoro coordinato del cliente e del sarto: il primo esprime le sue necessità e desideri legati al vestito e il secondo cerca di renderli prima su carta e poi con le stoffe.

Posta questa differenza sostanziale, qual è la fascia di prezzo di riferimento per questo tipo di indumenti?

Abito su misura: costi

Chiaramente per l’abito su misura così come per l’abito sartoriale le differenze di prezzo sono determinate da tanti fattori: fattura delle stoffe scelte, eventuali decori, richieste particolari, nomea del sarto di riferimento ecc.

Tendenzialmente, anche considerate le prove necessarie per arrivare a un prodotto finale che sia perfetto per il cliente, occorrono circa un paio di mesi di lavoro per raggiungere il risultato ottimale. Pertanto, la realizzazione di un abito sartoriale così come quella di un abito su misura può aggirarsi su cifre molto alte. Come base, possiamo considerare che un lavoro simile richiede un budget di 1500 o 2000 euro per un completo da uomo realizzato a livello sartoriale.

Per l’abito su misura si può considerare una cifra leggermente più bassa, ma che comunque si aggira sui 900 o 1000 euro. Queste cifre possono essere considerate come budget di base, certamente suscettibile di variazioni più o meno sostanziose.

Per altro, la moda del momento sul web, è data dalla possibilità di ideare l’abito su misura anche online, proprio caricando su siti di moda apposite le proprie misure e indicando tutte le personalizzazioni desiderate. Considerato però che parliamo di abiti ad hoc, rivolgersi a un sarto professionista è certamente la scelta migliore, senza considerare che l’esperienza in sé – la partecipazione al processo e lo scambio di idee – è parte del valore dell’abito sartoriale.