Moda primavera estate 2023, come indossare l’animalier: look e outfit da copiare

Per la moda primavera estate 2023 una delle tendenze è sicuramente l’animalier. Si tratta di un look che secondo molte donne è difficile da indossare e abbinare, ma in realtà non è così. Le stampe leopardate, zebrate o pitonate sono più facili da indossare di quanto si possa pensare.

Moda primavera estate 2023, come indossare l’animalier: il pitonato

Una delle tendenze della moda primavera-estate 2023 è sicuramente l’animalier. Vestiti, gonne, giacche e stivali con stampe leopardate, zebrate e pitonate, sono dei veri e propri must-have per la bella stagione. Iniziamo dall’effetto pitone, che è tornato ad essere uno dei più amati. Marco Capaldo, direttore creativo del marchio 16arlington, ha proposto un abito lungo a matita, reso luminoso da paillettes trasparenti che vanno ad enfatizzare la stampa effetto pitone. Lo ha sfoggiato in passerella la top model curvy Paloma Elsesser, per dimostrare che si tratta di una moda inclusiva e che l’animalier può essere realmente indossato da tutte le donne. Il marchi americano Khaite e la casa di moda italiana Tod’s hanno deciso di spezzare completamente il concetto di total look, facendo indossare l’animalier a piccole dosi. Khaite ha puntato su maxi blazer oversize, abbinato ad una maglia dolcevita e pantaloni in pelle, tutto di colore nero. Tod’s, invece, ha scelto la gonna a tubino, con una semplice canottiera o camicia bianca. Ci sono tanti modi per indossare il pitonato, dal total look particolarmente eccentrico e vistoso, alle piccole dosi, come solo gli stivali, solo la giacca, o solo la borsa. Recentemente, per esempio, l’attrice Jessica Alba ha deciso di sfoggiare una giacca pitoccata in occasione della sfilata di Stella McCartney alla Paris Fashion Week.

Moda primavera estate 2023, come indossare l’animalier: i motivi zebrati e leopardati

Tra le proposte della tendenza animalier spicca anche la stampa zebrata. Bronx and Banco ha puntato tutto su un seducente abito, con uno spacco generoso, ma decisamente molto apprezzato. Per la vita di tutti i giorni, si può ridimensionare il look puntando sulle maniche a sbuffo che rimandano all’idea di una blusa zebrata. Missoni, per la primavera-estate 2023, ha proposto non solo il celebre motivo zig-zag, ma anche una stampa in bianco e nero che rimanda molto al mondo animalier. Il risultato finale è una tuta bianca con corpetto smanicato e colletto stondato. Versace ha puntato su un motivo zebrato che si è tinto di viola e nero, realizzando un abito bustier dai forti richiami all’universo della lingerie.

Sempre più diffusi anche i motivi leopardati. Roberto Cavalli ne ha fatto la sua segnature distintiva. L’attuale direttore creativo Fausto Puglisi mette insieme le stampe leopardate con i motivi tropicali. Una moda eccentrica, ma anche molto amata. Per quanto riguarda i look da sera, come consigliato da Virginie Viard, direttrice creativa della maison Chanel, è possibile puntare su leopardato, con qualche accorgimento. La sua proposta punta su un abito lungo in cui l’animalier si restringe, fino a trasformare le macchie feline in piccoli pois. Anche la casa di moda inglese Halpern ha puntato sugli abiti da sera di questo genere, tra cut out, asimmetrie e trasparenze, la stampa animalier va anche ad incontrare il total black, per un risultato davvero incredibile. In occasione della Paris Fashion Week, l’amatissima attrice Zendaya ha deciso di sfoggiare un look animalier davvero molto appariscente, con giacca, pantaloncini e stivale della stessa fantasia. Un look particolarmente grintoso e molto apprezzato. Ancora più appariscente l’outfit leopardato scelto dalla cantante Shari e sfoggiato sul palco del Teatro Ariston durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Sicuramente questo stile è già in tendenza da questa primavera, ma continuerà ad essere sfoggiato durante tutta l’estate.