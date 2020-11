Grintosa, super alla moda e mai banale, la stampa animalier è quello che serve per affrontare il freddo: ecco i capi must have da avere nel guardaroba.

Stampa animalier: i capi must have

La stampa aninalier la fa da padrone tra le tendenze della stagione fredda.

Si tratta di una fantasia che non passa sicuramente inosservata e dà carattere e personalità a ogni look. Certo, bisogna saper portare i capi animalier, essendo consapevoli dell’allure che si emana.

Via libera quindi a cappotti, scarpe, camicie e décolleté eleganti maculate, tigrate, zebrate e leopardate. E se è vero che il troppo stroppia, un unico capo o dei dettagli animalier rendono sicuramente l’outfit più caratteristico. Il colore con cui si sposa meglio è certamente il nero, ma si può osare anche con il rosso, il bianco e il beige.

L’importante è non esagerare e prediligere quindi un look monocolore a cui aggiungere un capo animalier.

Ecco quindi alcuni capi da avere assolutamente nel guardaroba se si è fan della stampa che ricorda i manti degli animali e se non si vuole rinunciare a una mise aggressive in nessuna occasione.

Cappotto

Il cappotto in un outfit invernale è assolutamente uno dei pezzi di punta. Lungo, corto, stile teddy o a vestaglia, la stampa animalier lo rende indubbiamente un capo caratteristico.

Abbinato a dei pantaloni in finta pelle e a degli anfibi regala un outfit rock, ma con stile.

Chunky sneakers

Le chunky sneakers sono le calzature adatte in qualsiasi occasione.

La stampa che meglio le mette in risalto è quella animalier. Che siano zebrate, tigrate o maculate, sono perfette sotto a dei semplici jeans, ma anche con un maxi dress monocolore. Per realizzare un look davvero cool si può abbinare a un blazer di pelle.

Camicia

Sofisticata, elegante e super chic, la camicia a stampa animalier è uno dei must have da avere nel proprio armadio. Con sotto un body di pizzo o un reggiseno a vista, diventa super sexy ma mai volgare. Si può abbinare semplicemente a dei jeans, a dei pantaloni a palazzo oppure a mini gonna, meglio ancora se in pelle marrone o scamosciata.

Décolleté

Per un tocco aggressive e super chic, le décolleté a stampa animalier sono assolutamente irrinunciabili. Si portano da sole, unico dettaglio in un outfit più soft per seguire la tendenza, oppure possono essere abbinate ad altri accessori. Non mancano infatti borse, sciarpe, guanti con le stesse fantasie, con cui si può giocare per un look mix & match che sicuramente non resta nell’ombra.

Pantaloni

E chi l’ha detto che la stampa animalier debba stare solo su accessori o capispalla? I pantaloni a manto d’animale sono un capo extra particolare, che sicuramente si fa notare, ma se portato con stile fa davvero moda. Perfetti con delle sneakers bianche e un caldo e morbido cardigan, dovranno essere il fulcro del look, da abbinare quindi a colori più soft e a fantasie assolutamente monocolore.