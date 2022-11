La moda maschile ha i suoi capi irrinunciabili che, per quanto classici o evergreen, possono essere sempre riadattati, rinnovati e riscoperti a seconda delle tendenze del momento.

Moda maschile: il trend del dolcevita

Sicuramente il dolcevita, nelle sue varianti più autunnali o in quelle più pesanti per l’inverno, è un capo che non può mancare nel guardaroba di un uomo per la stagione fredda 2022.

Il capo, portato per antonomasia sotto i riflettori da Steve Jobs quasi a diventarne un simbolo nella sua variante nera che lo ha accompagnato in tutte le sue apparizioni pubbliche, ha una sola caratteristica che davvero non può mancare: il collo alto, che sia con risvolto o meno. Per il resto ci si può sbizzarrire con tessuti, pattern e certamente colori.

Il dolcevita può essere senza dubbio abbinato sia a look più casual che a look più eleganti, adattissimo quindi alla vita di tutti i giorni ma anche alle occasioni più formali e speciali.

Il capo ben si adatta dunque agli outfit di tutti gli uomini a prescindere dallo stile che prediligono. Tuttavia, pur potendo sta bene a chiunque, è particolarmente indicato in due casi: per gli uomini calvi o con capelli cortissimi e per quelli non troppo alti. Nel primo caso mette infatti in risalto il volto, quasi in modo “scolpito”, e nel secondo caso perché slancia la figura proprio grazie alla presenza del colletto.

Tendenzialmente, il dolcevita del momento è per lo più aderente, dunque slim e non morbido come invece potrebbe essere un maglione a collo alto.

Moda maschile: come abbinare il dolcevita

Per quanto riguarda gli abbinamenti, come dicevamo, il dolcevita è davvero versatile e si sposa bene con tutti gli altri capi del vestiario maschile.

Tuttavia, in tal senso sono emerse alcune tendenze per la stagione autunno-inverno 2022: il dolcevita, infatti, declinato in modo similare anche nella moda femminile, è consigliato soprattutto sotto le giacche – anche eleganti – al posto della camicia. Non per forza polsini e colletto, dunque, per impreziosire un look elegante o per smorzarne uno serioso in versione più casual.

Il dolcevita si sposa benissimo con i completi eleganti e dunque con scarpe stringate anche lucide. Ma va benissimo anche se, invece, il completo si “normalizza” un po’ grazie al dolcevita abbinato alle sneakers: un look decisamente meno impegnativo e adattissimo anche all’ufficio.

Chiaramente il dolcevita, sia autunnale che invernale, va benissimo sui jeans e con i cappotti lunghi, ma è molto apprezzato anche sotto il chiodo di pelle, meglio ancora se accompagnato da uno zuccotto e da occhiali da sole in variante total black.

Particolarmente in voga al momento sono poi alcuni colori specifici. Sebbene sia possibile, ovviamente, trovare dolcevita a girocollo di qualsiasi sfumatura, un’occhiata ai siti di fashion più frequentati permette di identificare subito che la palette predominante è quella del marrone, con tantissime proposte che tendono al beige, al sabbia, al bianco panna. Chiaro è che il dolcevita nero rimane onnipresente, ma leggermente in secondo piano per le proposte di questa nuova stagione di moda maschile.