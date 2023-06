Lunedì 5 giugno 2023 è andata in onda l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2023. I naufraghi e le naufraghe si stanno preparando all’ultima tappa del reality e la stanchezza comincia a farsi sentire. In tutto questo, però, Ilary Blasi continua a mostrare un grande carisma e i suoi outfit lasciano sempre senza fiato. Per l’ottava puntata ha scelto un look total black molto elegante.

Moda, look total black all’Isola dei Famosi per Ilary Blasi: l’outfit indossato all’ottava puntata

Sembra proprio che sia il nero il colore preferito da Ilary Blasi per l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. La conduttrice romana ha infatti sfoggiato un look total black per l’ottava puntata del reality d’avventura. Il suo ingresso, accompagnato dal classico jingle d’apertura e da un gioco di luci scenografico, ha mostrato tutta la sua bellezza e ha lasciato il pubblico in studio (e quello a casa) senza fiato.

Ilary Blasi è entrata nello studio sorridente ed energica: il look total black selezionato è ricercato e glamour, insomma, una vera tendenza!

L’abito in questione è lungo e il modello è a giro maniche con collo alto. La schiena è lasciata scoperta grazie a una scollatura molto profonda, così come la gamba, lasciata intravedere da un altro profondo spacco molto sensuale. Le linee del look sono minimali ed essenziali, ma riescono a colpire nel segno grazie alla loro estrema sensualità femminile.

A completare il look Ilary Blasi ha scelto di abbinare un paio di sandali neri alti con fibbie, cinturino alla caviglia e dettagli metallici molto alla moda. Nel complesso l’outfit della conduttrice è risultato semplice, ma non per questo banale. Al contrario, Blasi è riuscita ancora una volta a stupire tutti e tutte: con poche mosse eleganti e in trend, il risultato ottenuto è ottimo.

Per quanto riguarda lo styling, invece, Ilary Blasi ha scelto un hairstyle extra liscio del suo solito biondo, mentre per il make-up ha optato per occhi luminosi e labbra glossate.

Moda, look total black all’Isola dei Famosi per Ilary Blasi: come abbinare l’outfit dell’ottava puntata

Il look total black indossato da Ilary Blasi per l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi è elegante e minimal. Tuttavia, le occasioni per poterlo sfoggiare in tranquillità possono essere numerose: dalla cena romantica, alla serata con le amiche, all’evento glamour dal tocco elegante. Il nero si rivela sempre un ottimo alleato di stile e la sua versatilità rimane confermata. Abbinabile a un paio di sandali alti ora che si avvicina la bella stagione, ma pensato anche con un sandalo basso per stare più comode, l’abito nero total black resta una certezza.

Gli accessori, anche in questo caso, giocano un ruolo fondamentale: potreste infatti pensare di abbinarvi dei gioielli luminosi che possano contrastare con il nero del vestito e anche i capelli, considerato il modello a giro maniche, potrebbe essere ideale per un raccolto o un semi raccolto raffinato e femminile.

Il gioco sta a voi: provate a sperimentare con il look di Ilary Blasi e divertitevi a creare il vostro look perfetto: al resto ci penserà lui!