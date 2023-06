Roberta Morise, 37 anni, continua a essere una fonte di bellezza oggettiva e il suo stile una conferma. Ora che è arrivata l’estate, la conduttrice ed ex modella, ha scelto di sfoggiare sui social un look che è già, di fatto, diventato tendenza. Per lei la stagione estiva 2023 significa solo una cosa: abiti freschi all’insegna dei raggi del sole, come quello a pois che ha indossato e che ha già fatto impazzire tutte.

Moda estate 2023, il vestito a pois di Roberta Morise è la tendenza dell’anno

Roberta Morise non rinuncia mai alla moda, neppure quando è giunto il momento di salire in ascensore con tanto di bagagli e borse per un nuovo viaggio. La conduttrice calabrese, infatti, ha di recente postato sul suo profilo social una foto che la ritrae davanti allo specchio di un ascensore, con tanto di valigia e borsone pieno. «La Fille à la valise» (La ragazza con la valigia, letteralmente) recita la caption del post e tra like e commenti, l’effetto wow è stato pienamente raggiunto.

Morise per l’estate 2023 ha scelto un mini abito a pois dallo stile retrò e super casual. Il modello è semplice, la base è total white e i piccoli pois sono neri. Particolare lo scollo a barca molto ampio e che lascia le spalle completamente scoperte: un dettaglio raffinato e cool allo stesso tempo.

L’abitino al centro porta dei bottoni e la lunghezza arriva fino a circa metà coscia. Fresco e leggero, l’abito a pois di Roberta Morise è perfetto per accogliere la stagione estiva 2023 e diventa una soluzione pratica per qualsiasi contesto ed evento. Nella foto l’ex modella non ci mostra il volto, ma l’effetto finale risulta comunque perfetto.

Lo stile è semplice, ma conquista, soprattutto adesso che le temperature cominciano ad alzarsi e si ha voglia di outfit freschi e comodi, qualsiasi sia l’occasione. Morise ha legato i capelli e ha abbinato pochissimi gioielli. Non si notano le calzature selezionate, ma si presume possano essere sneakers, stivaletti o, infine, sandali.

Il vestito a pois di Roberta Morise è la tendenza dell’estate 2023 che tutte dovrebbero, almeno una volta, sfoggiare a testa alta.

Moda estate 2023: come abbinare il vestito a pois di Roberta Morise

La conduttrice e quarta sul podio di Miss Italia ha voluto fare le cose con semplicità. Si è preparata per un nuovo viaggio selezionando il suo abito a pois extra cool e raffinato. Questo, però, può letteralmente essere abbinato e sfoggiato in qualsiasi occasione. Avete in programma un aperitivo sulla spiaggia con le amiche? Dovete fare un giro di shopping in giro per la città? Pranzo domenicale in riva al mare? Qualsiasi sia l’occasione, il vestito a pois di Roberta Morise può essere la soluzione giusta. Abbinatelo a un paio di sandali bassi, a un paio di zeppe con lacci alla caviglia, ma osate un po’ di più con un paio di texani scamosciati marroni. Con gli accessori giusti e il giusto mood, anche l’abito a pois, evergreen per eccellenza, acquisterà quel fascino che non vi sareste mai aspettate.