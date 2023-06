Uno dei trend moda 2023 è sicuramente il bianco e nero. Una passione nata già a partire dalla primavera, che si sta diffondendo notevolmente anche durante l’estate.

Trend moda 2023: il bianco e nero

La moda primavera-estate 2023 sceglie una tendenza colore senza sfumature, ovvero il bianco e nero. Una scelta che riguarda sia gli outfit donna eleganti o casual, ma anche gli accessori, per look davvero perfetti in ogni occasione. Chanel, Prada, Dolce&Gabbana, Fendi e molti altri brand hanno puntato sul bianco e nero, in versione total look. Una scelta rigorosa e totale, che sta avendo un grande successo. I pezzi chiave durante la primavera sono stati camicia bianca e giacca in tweed, mentre in estate sono molto amati anche gonne e shorts e abiti. Questa tendenza del bianco e nero è apprezzata anche per gli accessori, dagli occhiali alla borsa, fino ad arrivare ai gioielli. Giocare con gli abbinamenti può essere il segreto per rendere i look in bianco e nero ancora più perfetti.

Trend moda 2023: i consigli di stile per seguire la tendenza bianco e nero

Scopriamo insieme qualche consiglio di stile per seguire la tendenza del bianco e nero durante l’estate 2023. Questi colori sono perfetti per avere un look raffinato e femminile in poche mosse, grazie ad abbinamenti con bluse e top su gonne e pantaloni a contrasto, oppure con stampe sempre in questi colori. Partiamo prima di tutto dagli abiti estivi in bianco e nero, particolarmente amati. Ce ne sono tantissimi modelli, dai pois di Liu Jo alle forme chemisier con stampe all-over di Zara, fino alle righe alla marinara di Denny Rose. Anche gli abbinamenti con top e t-shirt sono molto amati, anche per la loro semplicità. Passiamo alle giacche e tailleur bicolore, con giacca nera su pantalone e top bianchi, come quelli di Motivi, oppure con bomber neri più sporty chic come quelli di Zara. Per quanto riguarda gonne e shorts, perfetti per l’estate, i modelli bianchi, neri o bicolore sono tra i più gettonati. Lo dimostrano le gonne midi con stampa bicolore di Marella, oppure l’abbinamento bermuda e camicia di Motivi e gli shorts a vita alta di H&M. Le minigonne nere sono sempre tra le più amate. I look in bianco e nero sono perfetti anche con i pantaloni a sigaretta e con i pantaloni a palazzo, con i giusti abbinamenti. Spazio anche alle stampe in bianco e nero, che sono vere protagonista. Le vediamo sulle bluse a spalle scoperte e le camicie di Motivi, sulle gonne a pois di Zara e su top e pantaloni a righe di Imperial. Per dare un tocco di originalità al proprio look, senza mai perdere la giusta dose di eleganza. Nonostante in estate si possa pensare che sia il momento giusto per sfoggiare quanti più colori possibili, quest’anno il black and white è davvero molto amato e apprezzato. Una vera e propria tendenza, da sfoggiare in qualsiasi occasione e da tenere nel proprio armadio tra i must have di questa bella stagione.