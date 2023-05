Il Festival di Cannes 2023 ha accolto anche Kasia Smutniak, che ha sfilato sul red carpet insieme alla sua famiglia per la proiezione del film di Nanni Moretti Il Sol dell’Avvenire. L’attrice ha confermato ancora una volta di amare una moda minimale ed elegante: per la kermesse francese il suo outfit ammalia i riflettori e lancia una nuova tendenza moda per l’estate 2023.

Moda estate 2023, il vestito lungo di Kasia Smutniak incanta Cannes: marca e prezzo

L’attrice polacca è riuscita a incantare tutti a Cannes 2023. Per il tappeto rosso del Festival, infatti, ha optato per un outfit coerente con la sua immagine di moda. Non ha voluto esagerare, ma al contrario ha prediletto un look total black in stile dark academia elegante. L’abito nero di Kasia Smutniak arriva direttamente dalla collezione Autunno-Inverno 2023-2024 di Valentino e ricalca un po’ quelle vibes da Mercoledì Addams che hanno spopolato ovunque negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda il prezzo ufficiale dell’abito Valentino è piuttosto difficile riuscire a stabilire con certezza una cifra. Trattandosi di un brand di alta moda viene facile pensare che il vestito lungo possa superare molto facilmente le migliaia di euro. Si consideri che sul sito ufficiale del brand esistono abiti molto simili che toccano i 9000 € e i 10.000 €: tale dato fa capire quanto alto possa essere il prezzo del vestito scelto da Smutniak per Cannes 2023.

Il modello del vestito lungo di Valentino è classico, ma non rinuncia allo stile, anzi. La silhouette è quella tipica da sera, con tanto di scollo profondo sulla schiena a “cappuccio”. Colletto e polsini sono bianchi e il vero tocco di originalità è la cravatta in sera nera lucida. L’effetto finale è sobrio, minimal, ma perfettamente elegante, specialmente per Kasia Smutniak, amante dei look puliti da sempre.

Moda estate 2023, il vestito lungo di Kasia Smutniak incanta Cannes: come abbinarlo al meglio

Arrivata sul red carpet del Festival di Cannes 2023 in compagnia della figlia e del compagno, Kasia Smutniak è stata forse una delle presenze più chic della serata. L’attrice ha scelto di abbinare il già perfetto abito Valentino ad alcuni gioielli targati Pomellato luminosi e total silver. Poco sfarzo, poca esagerazione e tanta, tantissima classe.

L’outfit è perfetto sia per un’occasione formale come quella della kermesse francese, ma può essere indossato anche per una cena particolarmente elegante in cui si ha voglia di osare un po’ di più pur mantenendo una certa classicità. Pur essendo un total black con tre punte di bianco, l’abito colpisce nel segno per la sua compostezza da una parte, e il suo grande stile dark-feminine dall’altra. Lo scollo sulla schiena è perfetto per creare il giusto effetto sorpresa che male non fa, specie se si vuole stupire. Look ideale per una serata a teatro. La moda per l’estate 2023 potrebbe accogliere il modello di Smutniak per le serate più particolari e sarà anche divertente abbinarlo al giusto beautylook, capelli e trucco annessi. L’attrice ha lasciato i capelli sciolti e un make-up intenso sugli occhi, ma si potrebbe anche pensare anche a un raccolto.

Alla fine, però, il risultato sarà sempre perfetto.