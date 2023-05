Il nono red carpet del Festival di Cannes 2023 si riempie di colore. A trionfare davanti ai riflettori è il giallo di Heidi Klum, ma come sempre la kermesse francese riesce a stupire in fatto di moda e di eleganza. Tanti gli outfit e tanta la voglia di brillare davanti ai riflettori.

Festival di Cannes 2023: look e outfit sul red carpet della nona serata

A quanto pare il red carpet della nona serata di Cannes 2023 ha spinto tutto sulla sensualità. Le donne che hanno sfilato davanti ai flash implacabili dei fotografi hanno dato via a defilé sensualissimi ed eleganti. Heidi Klum, in questo, è stata forse la regina assoluta. La top model ha infatti sfoggiato un abito giallo canarino di Zuhair Murad dall’effetto decisamente scenico. Maniche a mantella lasciate fluttuare in aria, ampio spacco laterale e scollatura a incrocio super sexy.

Look da favola per Kate Beckinsale: anche l’attrice ha optato per una creazione di Zahir Murad Couture, scegliendo per il nono red carpet di Cannes 2023 un abito prezioso. Alla tutina di pizzo verde acqua con cristalli e trasparenze, Beckinsale ha abbinato una sopragonna con fiocco molto ampia.

Sensuale anche Cecilia Rodriguez, sebbene un po’ criticata per la “troppa semplicità” del look. La modella è arrivata al Festival di Cannes 2023 indossando un abito rosso in chiffon, perfettamente en pendant con il red carpet della kermesse. Scollo a cuore e dettaglio cut out appena sotto il seno, Rodriguez ha puntato alla semplice eleganza.

Semplice eleganza anche per Helena Christensen, grande modella degli anni Novanta, che per la sua presenza al Festival di Cannes 2023 sceglie un abito semplice ma di impatto notevole. Per lei un look total black a sirena aderente nei punti giusti e interamente cosparso di paillettes: classico, sì, ma perfetto per l’occasione.

Festival di Cannes 2023: i look e outfit più originali sul red carpet della nona serata

Se da una parte la semplicità riesce sempre a colpire, dall’altra al Festival di Cannes si può provare a osare un po’ di più. Parlando di originalità, ad esempio, Elsa Hosk non si è voluta tirare indietro. La supermodella, infatti, per il red carpet della nona serata di Cannes 2023 ha indossato un look da Cenerentola “scomposta”. Il vestito è firmato Viktor & Rolf e probabilmente qualche occhio attento lo aveva già avvistato durante la Paris Couture Week. Sotto l’abito, spostato, si intravede un corpetto nudo sensuale e femminile.

Originale e potente anche Rawdah Mohamed, modella e attivista sostenitrice dei diritti delle donne musulmane. Sul red carpet della nona serata del Festival di Cannes 2023 ha scelto di sfoggiare un look da sposa bruciata, con tanto di hijab: l’outfit è un vero e proprio manifesto contro i matrimoni combinati e la creazione porta la firma di Robert Wun.

Un’altra donna che non ha saputo resistere all’originalità è Ikram Abdi. La modella sceglie un outfit di Harris Reed per il nono red carpet di Cannes 2023. A fare da capolino all’intero look è senza dubbio il grande copricapo, che quasi assume la forma di un grande petalo. Trama black e arlecchino, il look di Abdi è rimasto impresso.

Anche il red carpet della nona serata del Festival di Cannes 2023 si è concluso e a quanto pare la moda non smette mai di stupire.